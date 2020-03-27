Bursa'da "Alkolleri sen al" tartışması yaralama ve kazayla bitti Bursa'da alkol içen 4 arkadaşın elindeki alkoller bittikten sonra "Alkolleri sen al" tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönünce arkadaşlarından biri diğerini bıçakladı. Ardından 3 arkadaş kamyonetle kaçarken arsaya uçtu.

Bursa'da alkol alan alan 4 arkadaşın yeni şişeler için "Alkolleri sen al" tartışması yaralanma ve trafik kazasıyla noktalandı.

Gece saat 03.00 sularında Osmangazi ilçesi Gaziemir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde iddiaya göre, Ahmet T., Selçuk S., Can D. ve Mahmut B. adlı dört arkadaş alkolleri bittikten sonra yeniden almaya karar verdi. Arkadaşlar arasında "Alkolleri sen al" tartışması yaşanırken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARSAYA UÇTULAR

Kavga esnasında Ahmet T. bıçakla Selçuk S.'yi sol bacağından yaraladı. 3 arkadaş Ahmet T., Can D. ve Mahmut B. olay yerinden kamyonete binip kaçmaya başladı. Kaçarken direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç arsaya uçtu. Arabadan inen 3 arkadaş daha sonra olay yerinden yürüyerek kaçmaya devam etti.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yerine sonradan gelen yaralının eski eşi, "Bunu yapanları polise söylemesi gerekiyor" dediği görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan karmaşada sol elinden de bıçak darbesi aldığı görülen Selçuk S., 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA