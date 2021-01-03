Alkol alıp küfür ettiği komşusu tarafından vurulan yaralıdan gazetecilere: "Hep reklam yapıyorsunuz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alkol alıp küfür ettiği komşusu tarafından vurulan yaralıdan gazetecilere: "Hep reklam yapıyorsunuz"

03.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:13

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkol alarak komşuna küfür ettiği iddia edilen kişi, komşusu tarafından silahla vurularak yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkol alarak komşuna küfür ettiği iddia edilen kişi, komşusu tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kişi hastaneye getirildiği esnada kendisini çeken gazetecilere, "Hep reklam yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ve komşusuna küfür ettiği iddia edilen G.T. isimli kişi ile komşusu arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli komşu, G.T.'yi yanında getirdiği silah ile kolundan vurarak yaraladı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Komşusunu silah ile vurarak yaralayan şüpheli kayıplara karıştı. Yaralı G.T. ise, sağlık ekiplerince Toyota Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerince ambulanstan indirilen G.T., kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere ise, "Hep reklam yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Alkol alıp küfür ettiği komşusu tarafından vurulan yaralıdan gazetecilere: 'Hep reklam yapıyorsunuz'
Alkol alıp küfür ettiği komşusu tarafından vurulan yaralıdan gazetecilere: 'Hep reklam yapıyorsunuz'
Alkol alıp küfür ettiği komşusu tarafından vurulan yaralıdan gazetecilere: 'Hep reklam yapıyorsunuz'
Alkol alıp küfür ettiği komşusu tarafından vurulan yaralıdan gazetecilere: 'Hep reklam yapıyorsunuz'
Alkol alıp küfür ettiği komşusu tarafından vurulan yaralıdan gazetecilere: 'Hep reklam yapıyorsunuz'
Alkol alıp küfür ettiği komşusu tarafından vurulan yaralıdan gazetecilere: 'Hep reklam yapıyorsunuz'
Alkol alıp küfür ettiği komşusu tarafından vurulan yaralıdan gazetecilere: 'Hep reklam yapıyorsunuz'
Alkol alıp küfür ettiği komşusu tarafından vurulan yaralıdan gazetecilere: 'Hep reklam yapıyorsunuz'
Alkol alıp küfür ettiği komşusu tarafından vurulan yaralıdan gazetecilere: 'Hep reklam yapıyorsunuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Eser Yenenler Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Güven Yalçın Samet Aybaba Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kız Ocak Yangın Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alkol alıp küfür ettiği komşusu tarafından vurulan yaralıdan gazetecilere: "Hep reklam yapıyorsunuz" - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 15:13:54. #1.15#
title