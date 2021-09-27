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Aliyev'in, işgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatırken gözleri doldu

AA / İskender Gamberov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan topraklara yaptığı ziyarette hissettiklerini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan topraklara yaptığı ziyarette hissettiklerini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

Aliyev, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında, Anadolu Ajansına değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 30 yılın ardından Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan topraklara sık sık ziyaretler düzenlediğini belirten Aliyev, ziyaretlerine ilişkin görüntülerin de Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva tarafından kaydedildiğini ve paylaşıldığını hatırlattı.

Bu durumun kendiliğinden geliştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Aliyev, şunları kaydetti:

"Doğal olarak oluştu, bunu planlamıyorduk. Biz ilk kez Şuşa'ya gittiğimizde Bakü'den çok erken çıkmıştık. Çünkü o zaman yol çok uzundu. O zaman bir Zafer yoluyla Fuzuli'den Şuşa'ya neredeyse 3 saatte gitmiştik. Yollar kar ve buz tutmuştu. Sabah erkenden çıkmıştık ve hava karanlıktı. Hava aydınlandıkça çok güzel manzara oluştu ve Mihriban Hanım kendi telefonuyla çekmeye başladı. Beni çekti, ben de dedim ki 'Yolumuz Şuşa'yadır'. Böyle başladı. Bu bir özel teşebbüstür, çünkü benim ziyaretlerimi genellikle resmi heyet çekiyor. Buysa yeni bir yaklaşımdır. Biliyorum ki çoğu kimsenin hoşuna gitti bu. Bizim de hoşumuza gitti."

"Budur Azerbaycan, budur Azerbaycan halkı"

Eşi Mihriban Aliyeva'nın çektiği görüntülerdeki sözlerini hangi duygularla söylediğini anlatırken gözleri dolan Cumhurbaşkanı Aliyev, şöyle devam etti:

"Bu sözleri söylerken benim gözümün önüne ilk önce o bölgelerde yaşamış insanlar geliyordu. Ben her şeyden önce onlar için bunu söylüyordum. Çünkü onlar hasret içerisindeydi. 30 yıl hasret içerisindeydiler ve ben oraya gelmişim bu binayı görüyorum, o görmüyor. O bizim gözlerimizle onu görmeli. Her zaman gözümün önünde onlar vardı. O kadar eziyet çektiler. Fakat dik durdular, sağlam durdular. Budur Azerbaycan, budur Azerbaycan halkı. Sizi de duygulandırdım ben."

Aliyev'in, işgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatırken gözleri doldu

Aliyev'in, işgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatırken gözleri doldu

Aliyev'in, işgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatırken gözleri doldu

Aliyev'in, işgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatırken gözleri doldu
AA / İskender Gamberov - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aliyev'in, işgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatırken gözleri doldu - Haberler
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