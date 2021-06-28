Alışveriş merkezinde çıkan yangın bir iş yerinde hasara yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alışveriş merkezinde çıkan yangın bir iş yerinde hasara yol açtı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sivas'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Aynalı Çarşı Alışveriş Merkezi'nin 1. katındaki Y.E.E'ye ait internet kafede yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Polis, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Alışveriş merkezinde çıkan yangın bir iş yerinde hasara yol açtı
Alışveriş merkezinde çıkan yangın bir iş yerinde hasara yol açtı
Alışveriş merkezinde çıkan yangın bir iş yerinde hasara yol açtı
Alışveriş merkezinde çıkan yangın bir iş yerinde hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı
Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı
Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu, alevler kontrol altına alındı
Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu, alevler kontrol altına alındı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mert Müldür Burak Elmas Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alışveriş merkezinde çıkan yangın bir iş yerinde hasara yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 04:00:24. #1.16#

title