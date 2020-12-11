Alişan neden ölümden döndü? Alişan'a ne oldu? Alişan Liposuction mı yaptırdı?

Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında Alişan'ın bugün bir açıklama yapacağı söylendi. Boynundaki morlukları göstererek ölümden döndüğünü söyleyen Alişan herkesi korkuttu. Alişan'a ne oldu diye merak edenler dünden beri programı bekliyordu. Alişan bugün programda başına gelenleri anlattı. Peki Alişan neden ölümden döndü?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı hafta içi her gün saat 09:45'te Star TV'de yayınlanıyor. Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Alişan her sabah magazin, gündem, yemek tarifleri gibi birçok konuda seyircilerin karşısına çıkıyor. Müzikler ve hoş sohbetlerle geçen programda dün beklenmedik bir şey oldu. Alişan bugün yani 11 Aralık sabahı yeni bir açıklama yapacağını söyledi. Boynundaki morlukları göstererek başına elim bir olayın geldiğini söyleyen Alişan ölümden döndüğünü de ekledi! Tüm seyircilerin merakla beklediği açıklama bugün geldi! İşte Alişan'ın başına gelenler! Alişan neden ölümden döndü?

ALİŞAN NEDEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ?

Demek ve Alişan İle Sabah Sabah programında Alişan başına gelenler ve verdiği hukuk mücadelesini anlattı. Dün davasını açan Alişan bugün de programdan açıklama yaptı! Alişan 2 sene önce karısının hamile olduğu sıralarda aldığı kilolardan dolayı rahatsız olmuş ve bir doktor arkadaşına danışmış. Alişan'ın Estetik Cerrahı olan arkadaşı ona Liposuction önermiş. Alişan'ın fazla kilolarından ve yağlarından kurtulmak için ikna olduğu Liposuction ameliyatı kabul etmiş. Alişan'a ölümden döndüğü Liposuction ameliyatını sevdiği ve güvendiği bir arkadaşı yapmış! Ameliyatı 5.5 saat süren Alişan, 2 gün hastanede yattıktan rahatsızlanmış. Yağlar göbeğinden alınan Alişan'ın boynunda morluklar olmuş ve daha sonra durum ciddileşmiş. Sadece dış görüntüsünde değil, iç organlarında ve drenaj sisteminde de hasar olan Alişan çok zor günler geçirmiş. Şu an da ciddi izler bırakan bu ameliyat sonrası Alişan avukatıyla beraber hukuk mücadelesine başlamış!