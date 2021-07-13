Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakımda: 21 gün oldu dua edin

BEKLEYİŞ SÜRÜYORKoronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor. Alişan, kardeşiyle ilgili müjdeli bir haber alabilmek için 3 haftadır Maslak Acıbadem Hastanesi'nin önünden ayrılmıyor.

BİZİ MAZUR GÖRÜN

Alişan önceki gün de eşi Buse Varol ve arkadaşlarıyla hastanedeydi. Basın mensuplarına röportaj ve görüntü vermek istemeyen şarkıcı, "Arkadaşlar bizi mazur görün, sizden tek isteğimiz dua etmeniz" dedi.

Selçuk Tektaş, Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.

Kaynak: Hürriyet