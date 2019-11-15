Alişan, eşi Buse Varol ile tanışma yıldönümünü kutlamak için 70 bin TL'lik kral dairesi tuttu
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Alişan, eşi Buse Varol ile tanışma yıldönümünü kutlamak için 70 bin TL'lik kral dairesi tuttu

Geçtiğimiz sene dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol dün tanışmalarının ikinci yılını kutladı. Çok tutumlu olan Alişan, eşi için hiçbir masraftan kaçınmayarak 70 bin TL değerinde kral dairesi tuttu.

15.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:48
Alişan, eşi Buse Varol ile tanışma yıldönümünü kutlamak için 70 bin TL'lik kral dairesi tuttu

Yıllardır cimri olarak anılan şarkıcı karısı için kesenin ağzını açtı. Dün tanışmalarının ikinci yılını kutlayan Alişan, eşine 70 bin TL'lik bir kral dairesinde kutlama yaptı.

KRAL DAİRESİ TUTTU

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında nikah masasına oturan ünlü türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol dün tanışmalarının ikinci yılını kutladı. Çok lüks bir mekanda yemek yiyen ikiliden Alişan, eşi için ta m 70 bin TL vererek bir kral dairesi tuttu. Eşi için bir köpek sahiplendi ve 25 bin TL değerinde bir çanta aldı.

25 BİN TL'LİK ÇANTA ALDI

Dün evlerine Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın müdürü Asiye Acar'ı ağırlayan Buse Varol, canlı yayında eşine büyük bir çiçek demeti verdi. Alişan'a aldığı hediyeyi göstermeyen Varol, pahalı olan bir dünyaca ünlü markadan mont aldığını söyledi.


Haber Videosu: Alişan, eşi Buse Varol ile tanışma yıldönümünü kutlamak için 70 bin TL'lik kral dairesi tuttu
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