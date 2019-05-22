Alişan, Ekrem İmamoğlu İddialarına Sert Tepki Gösterdi: Kansızlar!
Şarkıcı Alişan, "İmamoğlu başkanlığında İstanbul'da vergi ödemek istemiyor" haberlerine ateş püskürdü.
Alişan, sosyal medyada bir kullanıcının ortaya attığı Ekrem İmamoğlu iddialarını sert bir şekilde yalanladı.
"ALİŞAN VERGİ ÖDEMEYECEK"
Sevilen şarkıcı, "Gayrimenkullerini satılığa çıkarmış Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında, İstanbul'da vergi vermek istemiyormuş Alişan. Size müjde veriyorum Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olduğunda vatandaşlıktan çıkacak" iddiasını Instagram hesabından paylaştı.
"KANSIZLAR, ZAVALLILAR"
Alişan hakkında ortaya atılan bu iddiaya, "Benim böyle bir şey söylemeyeceğimi ve yapmayacağımı beni Allah'a şükür 24 senedir tanıyanlar bilirler. Ama sosyal medyada bu ve bunun gibi birtakım haberleri gerçekmiş gibi yayan şerefsizler, kansızlar ve mahkemede uzlaşmak için yalvaran zavallılar. Ben burada doğdum, yaşıyorum ve burada öleceğim" diyerek sert çıktı.
-
Adalet neden yavaş işliyor? çünkü ego şişirmek için herkese açık sosyal medya kullan sonra bana hakaret etti bana bunu etti de.kos adliyeye onlarda boş seni bekliyor bunu ticarete dokenler oldukça yavaş işler adalet. Haberde karşılık veren de aynı seviyede yazı yazmış.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
bir ülkede seferberlik var deyip manşet atan gazeteler neyi savunduğu belli, yani manşette açıkça demek isteniliyorki, ülke durumu vahimm, ülke durumu vahim olmasa neden seferberlik olsun demi, doğru yazmış, ama bunu yazan yandaş medya, sonunda gerçeği görmüşler, seferberlik ilan etmek, bir ülkede kötü gidişatın varlığına işarettir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Eh vergi ödemeyenler nasıl olsa af çıkar umuduyla dolaşıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Hıışt FİNO, Nerden Çıktın, Seni BİNGÖL '' lüler Bile Kabul Etmiyorlar, Kelaynak. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Zübük !!Cevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır