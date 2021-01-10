Alıcı gibi davranan jandarmaya uyuşturucu satmaya çalıştı
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Alıcı gibi davranan jandarmaya uyuşturucu satmaya çalıştı

10.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:28
Alıcı gibi davranan jandarmaya uyuşturucu satmaya çalıştı

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde alıcı gibi davranan jandarma personeline 333 gram metamfetamin satmak isteyen M.A.İ., suçüstü yakalandı.

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde alıcı gibi davranan jandarma personeline 333 gram metamfetamin satmak isteyen M.A.İ., suçüstü yakalandı. M.A.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada M.A.İ.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, M.A.İ., alıcı gibi davranan jandarma personeline 333 gram metamfetamini satmak isterken suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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