Ali Toprak nasıl öldü, katili kim? Müge Anlı Ali Toprak cinayeti!
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Ali Toprak nasıl öldü, katili kim? Müge Anlı Ali Toprak cinayeti!

Ali Toprak nasıl öldü, katili kim? Müge Anlı Ali Toprak cinayeti!
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Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Ali Toprak konusu ele alınıyor. Müge Anlı Ali Toprak kimdir? Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü? Ali Toprak'ın katili bulundu mu? Ali Toprak kimdir?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI ALİ TOPRAK CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın cansız bedenini karısı buluyor. Ali Toprak'ın ölümünden sonra ailesi Müge Anlı'ya katılarak katili aramaya geldi.

ALİ TOPRAK NASIL ÖLDÜ, KATİLİ KİM?

Eşiyle birlikte çalışmak için gittiği muz serasında öldürülen Ali Toprak cinayeti Müge Anlı programına konu oldu.

Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, seraya gittiğini ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi.

MÜGE ANLI ALİ TOPRAK CİNAYETİNİN DETAYLARI

Cinayetin ardından olay yerine gelen komşu konuştu. Ahmet Bey Âlime Hanım'ı üzerine temizlerken gördüğünü, Ali nerede diye sorduğunu içeride düşmüş yatıyor dediğini içeriye girdiğini etrafın kan olduğunu Âlime Hanım'ın telaşlı olduğunu etrafa bağırmaya başladığını söyledi.

Ali Toprak'ın çocukluk arkadaşı Alime Toprak'ın hiç eşi öldürülmüş bir kadın gibi davranmadığını söyledi.

Alime Toprak'ın eşini öldürdüğü ortaya çıktı.

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