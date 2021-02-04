Ali Şafak Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ali Şafak Öztürk'ün hayatı ve biyografisi
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Ali Şafak Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ali Şafak Öztürk'ün hayatı ve biyografisi

04.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:30
Ali Şafak Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ali Şafak Öztürk'ün hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali Şafak Öztürk geliyor. Peki, Ali Şafak Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, nerede çalışıyor? Ali Şafak Öztürk'ün hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Ali Şafak Öztürk'ün biyografisi ve hayatı en merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Peki, Ali Şafak Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, hangi takımlı? Tüm bilgiler yazımızda.

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK KİMDİR?

İş adamı Ali Şafak Öztürk 17 Şubat 1984, İstanbul doğumludur, aslen baba tarafından Gaziantep Nizip'lidir.

Ali Şafak Öztürk doğum tarihi : 17 Şubat 1984

Ali Şafak Öztürk kaç yaşında : 36 yaşında

Ali Şafak Öztürk mesleği ne :İş adamı

Ali Şafak Öztürk nereli : Aslen Gaziantep'li (İstanbul doğumlu)

Ali Şafak Öztürk burcu ne : Kova

İş adamı Ali Şafak Öztürk Regnum Carya Oteli ve OPET şirketi'nin sahibidir. Yaşantısını Antalya'da sürdüren Ali Şafak Öztürk ayrıca İngiltere'deki yatırımları ilede sık sık iş dünyasında gündeme gelmektedir.

2016 yılı itibariyle Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor takımının Başkanlığına gelmiştir.

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