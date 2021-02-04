Ali Şafak Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ali Şafak Öztürk'ün hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali Şafak Öztürk geliyor. Peki, Ali Şafak Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, nerede çalışıyor? Ali Şafak Öztürk'ün hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.