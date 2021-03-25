Ali Onaner kimdir? Refik Ali Onaner hayatı ve biyografisi!

Ali Onaner kimdir? sorusu gündemde yer alan haberler sonrası merak edilen konulardan biri oldu. Fransa Büyükelçiliği'ne atanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sınıf arkadaşı olduğu bilinen Ali Onaner hakkında araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte, Refik Ali Onaner hayatı ve biyografisi!

Paris Büyükelçisi Ali Onaner, yaptığı açıklamalarla gündem konusu olan isimlerden biri oldu. Başarılarla dolu eğitim hayatının ardından Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başlayan Refik Ali Onaner hayatı ve biyografisi!

REFİK ALİ ONANER KİMDİR?

Refik Ali Onaner 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Büyükelçilik görevinde bulunan Ali Onaner, Cenevre Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde İşletme bölümünden mezun oldu. Ayrıca Ecole Nationale d'Administration'da (ENA) yüksek lisans yapmıştır.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ENA'dan sınıf arkadaşı olduğu bilinen Büyükelçi Ali Onaner, 1995'ten bu yana Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmaktadır. Avrupa İşleri Genel Müdür Yardımcılığı'nda (1995-1996), Siyasi İşler ve Avrupa Birliği Müsteşar Yardımcılığı'nda (1997-1998) ve Genel Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı'nda (1998-1999)Aday Meslek Memuru, Tunus Büyükelçiliği'nde Ataşe ve Üçüncü Katip (1999-2002), Paris Büyükelçiliği'nde İkinci Katip ve Başkatip (2002-2004) olarak çalışmış, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ali Tuygan'ın Özel Kalem Müdürü (2004-2006) olarak görevine devam etmiştir.

2006-2010 yılları arasında BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği'nde Başkatip, Müsteşar ve Daimi Temsilcilik Müsteşarlığı yapmış, 2010-2012 arasında İnsan Hakları Daire Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Paris Büyükelçiliği'nde Büyükelçilik Müsteşarı (2012-2014) ve Elçi-Müsteşar (2014-2017) olarak çalışmıştır. 2017 Ocak-Eylül döneminde Irak İle İlişkiler Genel Müdür Yardımcı Vekili görevini yürütmüş, Eylül 2017'de üstlendiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Özel Müşavirliği görevini Temmuz 2019'a kadar sürdürmüş ve 22 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi olarak göreve başlamıştır. 15 Mart 2021 tarihi itibarıyla da Türkiye'nin Paris Büyükelçisidir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.