Ali Narin kimdir?
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Ali Narin kimdir?

Ali Narin kimdir?
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ali Narin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ali Narin kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ali Narin hakkında araştırmalar yapılıyor. Ali Narin kimdir?

ALİ NARİN KİMDİR?

CHP Kadıköy İlçe Başkanı olan Ali Narin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarındaki tavrı ile sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen törene ise CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in hareketi damga vurdu. Narin, tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunmaya başladığı anda sırtını döndü.

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