Ali Korkmaz AK Parti Tut İlçe Başkanı oldu
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Ali Korkmaz AK Parti Tut İlçe Başkanı oldu

10.10.2020 20:12 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:16
Ali Korkmaz AK Parti Tut İlçe Başkanı oldu

İki adayın yarıştığı AK Parti Tut İlçe Başkanlığı Genel Kurulunda Ali Korkmaz Başkan seçildi.

İki adayın yarıştığı AK Parti Tut İlçe Başkanlığı Genel Kurulunda Ali Korkmaz Başkan seçildi.

AK Parti Tut İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi Tut Çok Programlı Lise bahçesinde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ilçe, belde belediye başkanları, ilçe ve belde teşkilat başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede mevcut başkan Ahmet Öztürk aday olmaz iken, Ali Korkmaz ve Mehmet Baykara başkanlık için yarıştı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde 415 delegeden 368 delege oy kullandı. Delegelerden 255'i Ali Korkmaz'a, 107 Mehmet Baykara'ya oy verirken, 6 oy geçersiz sayıldı. Ali Korkmaz, AK Parti Tut ilçe başkanlığına seçildi. - ADIYAMAN

Ali Korkmaz AK Parti Tut İlçe Başkanı oldu
Ali Korkmaz AK Parti Tut İlçe Başkanı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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