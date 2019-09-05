Ali Babacan'la ilgili flaş iddia: 15 Eylül'de basın açıklaması yapacak

05.09.2019 08:54

Gazeteci Fatih Altaylı, bugün Habertürk'te yayınlanan "Babacan'dan erken start gelebilir" başlıklı yazısında, AK Parti'den istifa eden ve çalışmalara başladığını ilan eden eski bakan Ali Babacan'ın 15 Eylül'de basın açıklaması yapacağını iddia etti.

"BASIN AÇIKLAMASI İÇİN ÜÇ AYRI YOL VAR"

Babacan'ın önünde, yapacağı basın açıklamasına ilişkin üç ayrı yol olduğunu söyleyen Altaylı, kamuoyunun tanıdığı, güvendiği birkaç gazeteciden soruların önceden alınması, saygın 4 gazetecinin katılacağı bir programda soruların yanıtlanması ya da manifesto kaleme alınması yollarının tartışıldığını belirtti.

"ABDULLAH GÜL, YENİ PARTİDE YOK"

Altaylı, Babacan ile ismi beraber anılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni partide yer almayacağını dile getirdi.

Altaylı, Beşir Atalay'ın yeni parti çalışmalarına katılmadığını belirtirken; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ise sahnede, kamuoyu önüne çıkacak ekipte yer almayacağını söyledi.

Altaylı, "Fikren, zihnen, ruhen var ama fotoğrafta yok. En azından şimdilik yok" dedi.