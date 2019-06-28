Ali Babacan'ın yol arkadaşı, kurulacağı iddia edilen yeni partinin hedeflerini anlattı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili olarak "Adı dışında ilkelerini de netleştirdiğini de öğrendim" dedi. Uğuroğlu, Babacan'ın yakın çalışma ekibinde yer alan kaynağının anlattıklarını da okurlarına aktardı.

Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ'da "Ali Babacan Başkanlığa karşı" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni parti kulislerini aktardı. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın ayrı hareket ettiği belirten Uğuroğlu, Babacan'ın Abdullah Gül'ün öğütleri doğrultusunda hareket ettiğini iddia etti. Babacan'ın kuracağı yeni partinin ilkelerini aktaran Uğuroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi, hukuk, dış politika, eğitim, sağlık, tarım, terörle mücadele, işsizlik gibi birçok konuda çeşitli komisyonlar oluşturan Babacan yoğun bir hazırlık içerisinde. Babacan'ın yakın çalışma ekibinde yer alan kaynağım Ali Babacan'ın kuracağı partinin hedeflerini ilk kez özetleyerek şöyle açıkladı