Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu AK Partili eski bakan Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu. Buna göre partinin logosu mavi renkli su damlasının içinde filizlenmiş fidan oldu.

Dün kuruluş belgeleri İçişleri Bakanlığı'na verilen Deva Partisi'nin logosu mavi renkli su damlasının içinde filizlenmiş fidanın bulunduğu sembol oldu. Defalarca parti kurulumunu erteleyen Ali Babacan ve ekibi dün İçişleri Bakanlığı'na kuruluş belgelerini vererek işlemleri resmileştirmiş oldu. LANSMAN YARIN Deva Partisi'nin tanıtım toplantısı ise yarın yapılacak. Partinin Genel Başkanı Ali Babacan, partinin adını, logosunu ve parti programını kamuoyuna tanıtacak. LOGO BELLİ OLDU Babacan'ın Deva Partisi'nin logosu da sızdı. Hürriyet'te yer alan habere göre mavi renkli su damlasının içinde filizlenmiş fidan olarak logo belirlendi. Kurumsal renklerinde mavi rengin yer alacağı partinin ismi de logosu da küçük harflerle yazılacak. 90 KİŞİLİK LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER Öte yandan DEVA Partisi'nin kurucular kurulu listesi de belli olurken Fehmi Koru'nun diplomat kardeşi Naci Koru, Ülkü Ocakları kurucu Genel Başkanı Ramiz Ongun gibi isimler de partide yer aldı. Öte yandan listede eski Bakanlar Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin gibi dikkat çeken isimlerin de yer aldığı görüldü. Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunun tam listesi: Ali Babacan Evrim Rızvanoğlu Mehmet Şanver Abdurrahim Aksoy Fahriye Oya Kuyumcu Meltem Gürler Abdurrahman Bilgiç Fazıl Hüsnü Erdem Merve Mollamehmetoğlu Keleş Abdurrahman Müfit Yetkin Ferayi Ökmen Metin Gürcan Ahmet Burçin Yereli Furkan Aydoğan Metin Kaşıkoğlu Ahmet Edip Uğur Gül Didem Pekuz Muhammed İkbal Seyda Ahmet Ergin Gülay Göktürk Mustafa malik Yıldırım Ahmet Faruk Ünsal Gülçin Avşar Mustafa Ergen Ali İhsan Merdanoğlu Haldun Hakcı Mustafda Nuri Akbulut Ali Rıza Babaoğlan Hasan Canpolat Mustafa Satıcı Ali Ufuk Yaşar Hasan Karal Mustafa Uçak Altuğ Ankaralı Hatice Dudu Özkal Mustafa Yeneroğlu Arzu Kılıçlar Hatice Selvi Demirel Münevver Helün Fırat Ayşe Ezgi Yıldırım Hüseyin Nalbantoğlu Nazlı Seda Vural Bahar Ekşi İbrahim Alper Akalın Nevim Bilici Baran Deniz Bağatur İbrahim Dönertaş Nihat Ergün Bekir Sıtkı Aslan İbrahim Gezer Oğuzhan Aygören Bilgehan Çetiner İbrahim Halil Çanakçı Ömer Rıfat Gencal Birol Aydemir İdris Şahin Ramiz Ongun Burak Dalgın İhsan Günaydın Rojat Ölmez Burcu Yağan İlker Çelik Sadullah Ergin Bünyamin Ünlü Kadircan Köşdere Sanem Oktar Öğüt Canberk Demirci Kadriye Esra Aygün Sedat Kadıoğlu Cavit Dağdaş Kemal Can Gür Selma Aliye Kavaf Cem Avşar Kerem Altun Seyit Halil Özsoy Cennet Uslu Kerem Yavaşça Tuğba Tapsız Deniz Karakullukçu Mahmut Sami Topbaş Tunahan Elmas Doğa Şanlıoğlu Medeni Yılmaz Yasemin Bilgel Elif Esen Mehmet Avcı Zehra Zeynep Dereli Essum Aslan Mehmet Emin Ekmen Zeynep Tatar Haberin Videosu: AK Partili eski bakan Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu