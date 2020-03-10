Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
AK Partili eski bakan Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu. Buna göre partinin logosu mavi renkli su damlasının içinde filizlenmiş fidan oldu.
Dün kuruluş belgeleri İçişleri Bakanlığı'na verilen Deva Partisi'nin logosu mavi renkli su damlasının içinde filizlenmiş fidanın bulunduğu sembol oldu.
Defalarca parti kurulumunu erteleyen Ali Babacan ve ekibi dün İçişleri Bakanlığı'na kuruluş belgelerini vererek işlemleri resmileştirmiş oldu.
LANSMAN YARIN
Deva Partisi'nin tanıtım toplantısı ise yarın yapılacak. Partinin Genel Başkanı Ali Babacan, partinin adını, logosunu ve parti programını kamuoyuna tanıtacak.
LOGO BELLİ OLDU
Babacan'ın Deva Partisi'nin logosu da sızdı. Hürriyet'te yer alan habere göre mavi renkli su damlasının içinde filizlenmiş fidan olarak logo belirlendi. Kurumsal renklerinde mavi rengin yer alacağı partinin ismi de logosu da küçük harflerle yazılacak.
90 KİŞİLİK LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Öte yandan DEVA Partisi'nin kurucular kurulu listesi de belli olurken Fehmi Koru'nun diplomat kardeşi Naci Koru, Ülkü Ocakları kurucu Genel Başkanı Ramiz Ongun gibi isimler de partide yer aldı. Öte yandan listede eski Bakanlar Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin gibi dikkat çeken isimlerin de yer aldığı görüldü.
Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunun tam listesi:
Ali Babacan
Evrim Rızvanoğlu
Mehmet Şanver
Abdurrahim Aksoy
Fahriye Oya Kuyumcu
Meltem Gürler
Abdurrahman Bilgiç
Fazıl Hüsnü Erdem
Merve Mollamehmetoğlu Keleş
Abdurrahman Müfit Yetkin
Ferayi Ökmen
Metin Gürcan
Ahmet Burçin Yereli
Furkan Aydoğan
Metin Kaşıkoğlu
Ahmet Edip Uğur
Gül Didem Pekuz
Muhammed İkbal Seyda
Ahmet Ergin
Gülay Göktürk
Mustafa malik Yıldırım
Ahmet Faruk Ünsal
Gülçin Avşar
Mustafa Ergen
Ali İhsan Merdanoğlu
Haldun Hakcı
Mustafda Nuri Akbulut
Ali Rıza Babaoğlan
Hasan Canpolat
Mustafa Satıcı
Ali Ufuk Yaşar
Hasan Karal
Mustafa Uçak
Altuğ Ankaralı
Hatice Dudu Özkal
Mustafa Yeneroğlu
Arzu Kılıçlar
Hatice Selvi Demirel
Münevver Helün Fırat
Ayşe Ezgi Yıldırım
Hüseyin Nalbantoğlu
Nazlı Seda Vural
Bahar Ekşi
İbrahim Alper Akalın
Nevim Bilici
Baran Deniz Bağatur
İbrahim Dönertaş
Nihat Ergün
Bekir Sıtkı Aslan
İbrahim Gezer
Oğuzhan Aygören
Bilgehan Çetiner
İbrahim Halil Çanakçı
Ömer Rıfat Gencal
Birol Aydemir
İdris Şahin
Ramiz Ongun
Burak Dalgın
İhsan Günaydın
Rojat Ölmez
Burcu Yağan
İlker Çelik
Sadullah Ergin
Bünyamin Ünlü
Kadircan Köşdere
Sanem Oktar Öğüt
Canberk Demirci
Kadriye Esra Aygün
Sedat Kadıoğlu
Cavit Dağdaş
Kemal Can Gür
Selma Aliye Kavaf
Cem Avşar
Kerem Altun
Seyit Halil Özsoy
Cennet Uslu
Kerem Yavaşça
Tuğba Tapsız
Deniz Karakullukçu
Mahmut Sami Topbaş
Tunahan Elmas
Doğa Şanlıoğlu
Medeni Yılmaz
Yasemin Bilgel
Elif Esen
Mehmet Avcı
Zehra Zeynep Dereli
Essum Aslan
Mehmet Emin Ekmen
Zeynep Tatar
Haberin Videosu: AK Partili eski bakan Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu