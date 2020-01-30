: Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız

30.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:38

Yeni parti kuracağını açıklayan Ali Babacan'ın ekibinden, parti kuruluşuna ilişkin açıklama geldi.

Ali Babacan Çalışma Ofisi İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Ali Babacan'ın liderliğinde geniş bir katılımla başlatılan parti kuruluş çalışmaları, Türkiye'nin tüm kesimlerini ve sosyolojisini kuşatan etkileşimli bir yöntemle devam etmektedir. En kısa sürede partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun" ifadeleri kullanıldı.

PARTİNİN KURULUŞUNUN NEDEN ERTELENDİĞİ AÇIKLANDI

Partinin kuruluşuna ilişkin Babacan, "En kısa sürede partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız" ifadelerini kullandı. Partinin kuruluşunun ertelenmesiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Babacan'ın ekibi "Sayın Babacan'ın iki ay önce açtığı 'alibabacan.com.tr' adlı web sitesi yoğun bir ilgi görmekte çok sayıda vatandaşımız gönüllü olmak istediğini belirtmektedir. Hem web sitesi üzerinden hem de başka kanallardan bize ulaşan isimlerle yoğun bir iletişim ve görüşme trafiği devam etmektedir. Bu görüşmeler beklenenden çok daha fazla vakit almış, ancak büyük ölçüde de tamamlanmıştır" denildi.

"TÜZÜK ÇALIŞMASI SÜRECİN ÖNCELİKLERİNDENDİR"

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Sayın Ali Babacan'ın liderliğinde geniş bir katılımla başlatılan parti kuruluş çalışmaları, Türkiye'nin tüm kesimlerini ve sosyolojisini kuşatan etkileşimli bir yöntemle devam etmektedir. Bu hazırlık sürecinin en önemli amacı ülkemizin ihtiyaçlarının ve sorunlarını doğru tespit edilmesi, bunlara en kısa sürede çözüm üretecek kadroların ve politikaların oluşturulmasıdır. Partinin ilke ve değerlerini güvence altında tutacak, kurumsal yapının sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacak bir tüzük çalışması da bu sürecin temel önceliklerindendir.

"GÖNÜLLÜ VATANDAŞLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER VAKİT ALDI"

Sayın Babacan'ın iki ay önce açtığı 'alibabacan.com.tr' adlı web sitesi yoğun bir ilgi görmekte çok sayıda vatandaşımız gönüllü olmak istediğini belirtmektedir. Hem web sitesi üzerinden hem de başka kanallardan bize ulaşan isimlerle yoğun bir iletişim ve görüşme trafiği devam etmektedir. Bu görüşmeler beklenenden çok daha fazla vakit almış, ancak büyük ölçüde de tamamlanmıştır.

"DEMOKRASİ TARİHİMİZDE BİR İLK"

Öte yandan vatandaşlarımız web sitesi üzerinden bize birbirinden değerli görüş ve önerilerini bildirmektedirler. 24 çalışma grubunda görev alan arkadaşlarımızn tecrübe ve bilgi birikimi, her alanda uzman kişi ve kuruluşların da verdiği katkıyla birleştirilmekte, ortak akıl ürünü politikalar demokratik bir yöntemle oluşturulmaktadır. Demokrasi tarihimizde belki de ilk defa bu kadar geniş bir tabanın fikirlerle katkı verdiği bir siyasi hareket oluşmaktadır.

"HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN"

Parti hazırlıklarımıza yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığını farkındayız. Çalışmalarımız, yola çıkarken ortaya koyduğumuz vizyon ve perspektif içinde artan bir heyecanla ilerlemektedir. Hedefimiz milletimizin karşısına alnımızın akıyla çıkıp, çocuklarımızn geleceğini teminat altına alacak ülkemiz için umut olacak bir hazırlığı ortaya koymaktır. En kısa sürede partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun."

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