Ali Babacan'dan Ekrem İmamoğlu yorumu: Hayırlı olsun diyorum, Allah kolaylık versin

10.09.2019 10:19

Yeni parti kurma hazırlıklarına başlayan Ali Babacan, tekrar 23 Haziran seçimlerinde CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Babacan, "Düşük bir tanınırlılık oranından böylesine yüksek bir oranla seçim kazandı. Hayırlı olsun diyorum, kendisine başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SEÇİMİNİN EKONOMİYE MALİYETİ OLDU

Karar gazetesine konuşan eski Başbakan Yadımcısı Ali Babacan YSK kararı ile 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Babacan 31 Mart sonrası YSK kararı ile tekrarlanan İstanbul seçimiyle ilgili, "Ekonomik krizin en derin döneminde oldu 31 Mart seçimleri, normal bir dönemde değildik. Tam seçimler bitti derken, bir üç ay daha Türkiye bununla meşgul oldu. Aylarca ülke bu işe kitlendi, bunun ekonomiye maliyeti oldu" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR SEÇİM BU KADAR TARTIŞMALI HALE GELDİ

Türkiye'de ilk defa bir seçimin sonucunun tartışmalı hale geldiğini vurgulayan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü: "Demokrasi adına en çok üzüldüğüm nokta şu; Türkiye'de ilk defa bir seçim sonucu bu kadar tartışmalı hale geldi. Sistemi zorlamanın kamu vicdanında nasıl yaralar açabileceğine şahit olduk. Devletin bağımsız kurumlarının, başta yargı olmak üzere, itibarı çok önemli. O kurumlar hep lazım. Çünkü en kritik dönemlerde hukukun sigortası bağımsız kurumlar. Siyasette rüzgarlar sert esebilir. O günü kurtaracak bazı dürtüler olabilir. Başta yargı olmak üzere bağımsız kurumların zaten varlık sebebi bu. Yüksek Seçim Kurulu'nun itibarını korumak çok önemli. O kurumun itibarı demokrasinin de sigortası."

"EKREM BEY'LE HENÜZ TANIŞMADIK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin olmadığını belirten Babacan, "Ekrem Bey ile henüz tanışmadık. Kendisi aday olduktan sonra ismini öğrenme imkanını buldum. Anladığım kadarıyla İstanbul'da da aday olana kadar tanınırlığı çok yüksek değilmiş. Ama oldukça düşük bir tanınırlılık oranından böylesine yüksek bir oranla seçim kazandı. Hayırlı olsun diyorum, kendisine başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin."

"İSTANBUL SEÇİMİNDE BU FARK GÖRÜNÜYORDU ZATEN"

23 Haziran'da yapılan İstanbul seçiminde yaklaşık 10 puanlık fakla ilgili de yorum yapan Babacan, "Güvenilir kamuoyu yoklamalarına baktığınız zaman bu fark görünüyordu, çok açıktı. İlk seçimde bile güvenilir kamuoyu yoklamalarında bile 1 veya 2 puan Ekrem bey lehine fark görünüyordu zaten. İkinci seçimde farkın daha da yüksek olacağıyla ilgili güvenilir kamuoyu yoklamaları vardı. Tabi şu anda biliyorsunuz Türkiye'de kamuoyu yoklamaları biliyorsunuz iki kategori. Gerçekten toplum eğilimlerini ölçmek için yapılanlar var, bir de toplum eğilimlerini etkilemek için açıklanan kamouyu yoklamaları var" dedi.