Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye Karar gazetesi yazarları tepkisi: Tehditlerinizle basını susturamazsınız

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, gazeteci Orhan Uğurluoğlu ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Afşin Hatipoğlu'nun art arda saldırıya uğramasının ardından gündeme gelen eleştiriler ve iddialar hakkında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karar gazetesi yazarlarını sert dille eleştirmişti.

"TEHDİTLERİNİZLE BASINI SUSTURAMAZSINIZ"

Bu sözlerin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar yazarlarını hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

"Daha geçen hafta iki gazetecinin saldırıya uğramasının ardından iktidar ortağı yine üç gazeteciye yakışıksız ifadelerle saldırmıştır. Siyasetçinin görevi öfkeyi teşvik etmek değildir. Tehditlerinizle basını susturamazsınız."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, saldırılardan dolayı partisine yapılan eleştiri ve suçlamalara yönelik "Karar Gazetesi'nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP'yi hafife almasınlar, MHP'ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir" ifadelerini kullanmıştı.