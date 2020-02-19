Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
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Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu

Aynur Aydın ve Aleyna Tilki arasındaki söz düellosu giderek alevleniyor. Aynur Aydın'ın "Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var" sözüyle başlayan atışmaya genç popçunun babası da dahil oldu.

19.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:26
Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu

Geçmişte yakın iki arkadaş olan ve 'ın arasına kara kedi girdi. Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu röportajda, "Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var" sözleriyle dikkat çekti. Aydın'ın açıklamasından sonra Aleyna Tilki de, "Aynur'un üzerinde benim de emeğim var" diyerek karşılık verdi.

ALEYNA'NIN BABASI AĞIR KONUŞTU

Karşılıklı ilginç iddiaların yankıları sosyal medyada sürerken, Aleyna Tilki'nin babası yeni bir polemik başlattı. Mehmet Tilki, Twitter hesabından Aynur Aydın'ı hedef alarak şu paylaşımı yaptı:

"Aleyna'nın ayısı kadar ünlü olamayıp, Aleyna'nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye de buradan selamlar!"

AYNUR AYDIN HEMEN YANIT VERDİ

Mehmet Tilki'nin bu paylaşımına Aynur Aydın'dan yanıt ise gecikmedi:

Aynur Aydın, "Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde! Sanırım bencilliğiniz bir aile genetiği! Ama Tilki Ailesi'ne tam yakışan bir hareket ettiniz..." mesajını yayınladı.


Haber Videosu

: Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
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HABER YORUMLARI (8)

  • PROBLEMİK İNSANLAR:
    size bir tilki hikayesi anlatayım karga koca parça peyniri kapmış tilki nasıl olduysa çatıya konarken görmüş ağzındaki peynirle kargayı ve demişki karga karga senin ne güzel sesin var bir şarkı söylede sesini dinleyelim cümle alem dinlesi o güzel sesini demiş kargayı gazlamış karga havalara girmiş ağzını açarken peynir düşmüşşşş yere tilkide kapmış tabiiki peyniri
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  • SAKARYALI HATUN:
    Konuşup konuşup muhabbetin sonu geldikten sonra, ”Amaaan boş ver dedikodu yapmış olmayalım” diyen kadın, Türk kadınıdır. :))))
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  • UCUBE:
    ''Aynur''un üzerinde benim de emeğim var'' Ah Aynur Aydın ah, az çeneni tutamıyorsun var ya! Bırak arkadaşım işini gücünü yap. . . Dünya fani, ölüm ani ve hani bunun geride kalanları yani. ;))
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  • SIRTLAN AİLESİ:
    Aynur doğru söylemiş, yaşından başından utan be adam evladın yaşında. Ayrıca aleyna yokken Aynur vardı!
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  • UYANİK VATANDAS:
    pardon?? aynur onun evladinin yasinda degil nerdeyse adamin yasinda! aynur ve aleyna nin arkadasligina ben de sasirirdim hep zaten. aynur 34 aleyna 19 yasinda ve birlikte takilmalar cok komikti zaten.
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