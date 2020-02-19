: Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu

19.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:26

Geçmişte yakın iki arkadaş olan Aleyna Tilki ve Aynur Aydın'ın arasına kara kedi girdi. Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu röportajda, "Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var" sözleriyle dikkat çekti. Aydın'ın açıklamasından sonra Aleyna Tilki de, "Aynur'un üzerinde benim de emeğim var" diyerek karşılık verdi.

ALEYNA'NIN BABASI AĞIR KONUŞTU

Karşılıklı ilginç iddiaların yankıları sosyal medyada sürerken, Aleyna Tilki'nin babası yeni bir polemik başlattı. Mehmet Tilki, Twitter hesabından Aynur Aydın'ı hedef alarak şu paylaşımı yaptı:

"Aleyna'nın ayısı kadar ünlü olamayıp, Aleyna'nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye de buradan selamlar!"

AYNUR AYDIN HEMEN YANIT VERDİ

Mehmet Tilki'nin bu paylaşımına Aynur Aydın'dan yanıt ise gecikmedi:

Aynur Aydın, "Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde! Sanırım bencilliğiniz bir aile genetiği! Ama Tilki Ailesi'ne tam yakışan bir hareket ettiniz..." mesajını yayınladı.

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