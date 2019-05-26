Aleyna Tilki, Paylaştığı Fotoğrafla Takipçilerini Endişelendirdi: Uyuşturucu mu Kullanıyorsun?

Son olarak bir dondurma markasının reklam yüzü olan Aleyna Tilki, sesinden ziyade genç yaşta verdiği pozlar nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor. Milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ilginç paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, son paylaştığı fotoğraflarıyla takipçilerini endişelendirdi.

"BÜTÜN POZLARIN UYUŞTURUCU KULLAMIŞ GİBİ"

"Kıskan beni lütfen" notu ile 3 adet fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki, fan sayfaları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulsa da, takipçilerinden bir kısmı tarafından eleştiri odağı haline geldi. Paylaştığı bu anlamsız pozlar nedeni ile "Sen ne içiyorsun", "Kız bütün pozların uyuşturucu kullanmış gibi" yorumlarını alan 19 yaşındaki şarkıcı, takipçilerini uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle endişelendirdi. Öte yandan Tilki'nin Twitter hesabı, 13 yaşına girmeden önce açtığı için Twitter tarafından kapatılmıştı. Tilki, hesabını daha sonra geri aldığını takipçilerine "Off yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum" şeklinde duyurmuştu.