Aleyna Tilki'nin "Sürpriz var" paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına "Sürpriz var" notu düşerek hayranlarını merak içinde bıraktı.
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olay yaratamaya devam ediyor. Genç şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına "Sürpriz var" notunu düşerek paylaştı. Söz konusu paylaşım Aleyna Tilki'nin hayranlarını merak içinde bıraktı. Sanatçının sürprizinin ne olduğunu merak edenler genç şarkıcıyı soru yağmuruna tuttu.
Aleyna Tilki'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
"ASIL YAĞMURU BİLMEYEN İNSANLAR HASTADIR"
Aleyna Tilki, İstanbul'u etkisi altına alan yağmuru dans ederek karşılamış ve şu mesajı yayınlamıştı:
"Bulutlar ağlamıyor. Yağmur damlaları yeryüzüne inip benimle eğlenmek istiyor belki de. Doğayla bütünleşin, yağmurun altında ıslanın ve mutlu olun. Anneler babalar, çocuklarınıza 'Yağmurda dışarı çıkma, hastalanırsın' demeyin. Asıl yağmuru bilmeyen ve onunla bir olmayan insanlar hastadır, hem de kalıcı olarak."
Haber Videosu: Aleyna Tilki'nin "Sürpriz var" paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı
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ülke ceren kızımıza ağlarken bu hortlak bakışlıya yorum yazman bence anlamsız. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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cok heyecanlandım kalbım duracak sahı kemal sunal gıbı replık. . ne dıyor buCevap Yaz Yayından Kaldır
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gazoz var güzelimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ.3 Yayından Kaldır
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yemyeşil gözlü.sapsarı saçlı.güzel bir hanımefendi.Cevap Yaz 18 5 Yayından Kaldır
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aleyna ben avni çok güzelsin.sana çok hayranıma la.Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
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sen kimsin la9 Yayından Kaldır
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yok benim ben avniYayından Kaldır
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Avni sen misin :)1 1 Yayından Kaldır
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Ne o kız evleniyor musun yoksa?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır