: Aleyna Tilki'nin "Sürpriz var" paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı

05.12.2019 21:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:18

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olay yaratamaya devam ediyor. Genç şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına "Sürpriz var" notunu düşerek paylaştı. Söz konusu paylaşım Aleyna Tilki'nin hayranlarını merak içinde bıraktı. Sanatçının sürprizinin ne olduğunu merak edenler genç şarkıcıyı soru yağmuruna tuttu.

Aleyna Tilki'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"ASIL YAĞMURU BİLMEYEN İNSANLAR HASTADIR"

Aleyna Tilki, İstanbul'u etkisi altına alan yağmuru dans ederek karşılamış ve şu mesajı yayınlamıştı:

"Bulutlar ağlamıyor. Yağmur damlaları yeryüzüne inip benimle eğlenmek istiyor belki de. Doğayla bütünleşin, yağmurun altında ıslanın ve mutlu olun. Anneler babalar, çocuklarınıza 'Yağmurda dışarı çıkma, hastalanırsın' demeyin. Asıl yağmuru bilmeyen ve onunla bir olmayan insanlar hastadır, hem de kalıcı olarak."

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