Aleyna Tilki'nin Başına Talih Kuşu Kondu! 1,5 Milyon TL Alacak!

Daha önce Yalın ve Kenan Doğulu'nun reklam yüzü oldu dondurma markası bu yıl Aleyna Tilki ile anlaştı.

"BENİM ENERJİMİ HİSSETMEMİ SAĞLADI"

Marka için bir şarkı hazırlayacak olan Tilki'nin yaklaşık 1,5 milyon TL aldığı iddia edildi. Yaz aylarında ekranda olacak Tilki, "Bu renkli ve kaliteli dünya, benim istediğim enerjiyi hissetmemi sağladı." açıklamasında bulundu. Bir dondurma firmasıyla reklam anlaşması yapan Aleyna Tilki marka için bir şarkı hazırlayacak. Genç şarkıcının bu anlaşmadan aklaşık 1,5 milyon TL aldığı konuşuluyor.

"SENİ YEDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Sosyal medya hesabında karnabaharın fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki fotoğrafa, "Yenilebilen bir şey olman çok garip, seni çok seviyorum karnabahar. Seni yediğim için çok şanslıyım, herkes şanslı. Sadece ne kadar güzel olduğunu daha önce hiç düşünmediler, o kadar. Şu an seni yedim ve sen o toprağın sizlere verdiği güzelliği içimde yaşatacaksın." ifadelerini kullandı. Tilki hızını alamadı ve şöyle devam etti: "Karnıbahar çok enteresansın gerçekten ya..."