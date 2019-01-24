Aleyna Tilki'nin Annesi Photoshop Mağduru Oldu
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi, Photoshop'un ayarını kaçırınca sosyal medyada alay konusu oldu.
Paylaşımları ve söylemleriyle gündem olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de fotoşop akımına uydu. Anne Öztel, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde çektirdiği fotoğrafa Photoshop uygulayınca, rezil oldu.
KENDİSİNİ İNCELTMEK İSTERKEN ETRAFI YAMULTTU
Kendisini inceltmek isterken etrafı yamultan Havva Öztel'e takipçileri yorum yağdırdı. Havva Öztel'e takipçileri, "Photoshop yapacağım diye güzelim Amsterdam'ı yamultmuşsunuz. Rezil etmişsiniz kendinizi. Photoshop'a gerek yok siz zaten güzelsiniz" yorumlarında bulundu.
YORUMLAR (60)
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Bu kızdan da anasından da nefret ediyor bu millet!!!Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Güzel görmesek yutturacaklar güzel diye.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bir sanatcinin annesi olarak medyada görülebilirsiniz anladik ta,,bu manken edasiyla poz vermeler nedir Allah Aşkina..!?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Rabbim kimseyi sonradan gorme yapmasinCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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soytarı falan yazanlar lan azıcık aynaya bakın vasat altı yaratıklar sizi!Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır