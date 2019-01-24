Aleyna Tilki'nin Annesi Photoshop Mağduru Oldu

Paylaşımları ve söylemleriyle gündem olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de fotoşop akımına uydu. Anne Öztel, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde çektirdiği fotoğrafa Photoshop uygulayınca, rezil oldu.

KENDİSİNİ İNCELTMEK İSTERKEN ETRAFI YAMULTTU

Kendisini inceltmek isterken etrafı yamultan Havva Öztel'e takipçileri yorum yağdırdı. Havva Öztel'e takipçileri, "Photoshop yapacağım diye güzelim Amsterdam'ı yamultmuşsunuz. Rezil etmişsiniz kendinizi. Photoshop'a gerek yok siz zaten güzelsiniz" yorumlarında bulundu.