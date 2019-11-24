Aleyna Tilki, lafa karıştıran paylaşımlarıyla Twitter'da gündem oldu
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Aleyna Tilki, lafa karıştıran paylaşımlarıyla Twitter'da gündem oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, "Bugün Cumartesi yarın Pazar sonra pazartesi olacak" tweetiyle gündem oldu. Kısa sürede tepki çeken Tilki, yeni bir paylaşım yaparak takipçilerine gönderme yaptı.

24.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:18
Aleyna Tilki, lafa karıştıran paylaşımlarıyla Twitter'da gündem oldu

Ünlü şarkıcı , sosyal medya hesabından yaptığı kafa karıştıran paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tilki'nin günlerle ilgili yaptığı paylaşım kısa sürede trend listesine girdi.

"BUGÜN CUMARTESİ YARIN PAZAR"

Kişisel Twitter hesabından cumartesi günü yaptığı paylaşımda ilk olarak "Bugün Cuma da değil ama Cuma mesajı atasım geldi :D" ifadelerine yer verdi. Daha sonra "Ah ne güzel bir pazartesi" yazan Tilki, sosyal medya paylaşım serisini, "Bugün cumartesi, yarın pazar, sonra pazartesi olacak" diyerek bitirdi.

"TWEETLERİMDE SİZİN SEVİYENİZİ GÖRMÜŞ OLURUZ"

Paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken Aleyna, bu tweetleriyle gündem oldu. Tepkilerin odağı olan Aleyna Tilki, eski paylaşımını yeniden yayınlayarak "Ben bazen çok akıllıca bazen de beynim yanmış gibi tweetler atarım. Lakin en çok beğenilen tweetlerime baktığımda benim seviyemi değil,daima sizin seviyenizi görmüş oluruz bunu unutmayalım. Eğlenmek herkesin hakkı. Ben yine de bu tweetimi kırıcı yorumlara karsı yeniden paylaşıyorum. Ama sadece eğlencesine bakanlar üstüne alınmasın." dedi.

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