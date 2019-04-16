Aleyna Tilki Kelebek Şiiriyle Takipçilerini İkiye Böldü!

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, Kelebek şiiriyle takipçilerini ikiye böldü. Tilki'nin şiirini bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu.

"SADECE FOTOĞRAF ATSAN YETERDİ"

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından bir şiirini takipçilerinin beğenisine sundu. Kelebek şiirini ilginç fotoğrafıyla paylaşan Aleyna Tilki sosyal medyada gündem oldu. Aleyna'nın paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Ben şiiri çok beğendim." dedi. Başka bir takipçisi ise, "Şiire gerek yoktu aslında. Sadece fotoğraf atsan yeterdi." yorumunu yaptı.

İşte Aleyna Tilki'nin Kelebek şiiri:

Ölmüş bir kelebeksin,hala güzel...

Ölü ve güzelsin... Cevapsız.

Karşılıksız.

Ve güzelliğin öyle kii,cansızlığına değer... Seni hep sevicem kraliçe!

Ruhunu kovalamak,bedenini yakalayıp ona sinmekten daha kıymetli... Dokunuşumu hissetmemen dahi tatmin etti beni...

Hızlanamayan kanatların sonsuza hızlandırdı içimi.

Kim bilebilirdi zaten senin nabzını?

Atamayan tarafın,içime aktı,eklemlerimi tıkadı.

Cansızdı kelebek ama beni kanatlandırdı.

Kıvrılıp akamadım bu sefer su gibi,ama havalandım,hava gazında salındım.

İyi ki öldün kelebek! İyi ki çıktın o kozadan,kanatlanınca üç gün yaşayacağını bilsen de ölünce bana bunları yaşatmaktan!

İyi ki öldün kelebek! Beni bana gösterdin... Bana kendi sonumu anlattırdın,sonumu gören insanların ağzından...