Aleyna Tilki, Karnabahar Paylaşımıyla Pes Dedirtti!

Aleyna Tilki zaman zaman kendi dışında kimsenin anlamadığı açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla olay oluyor. Tilki'nin bu paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti.

"SENİ YEDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Sosyal medya hesabında karnabaharın fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki fotoğrafa, "Yenilebilen bir şey olman çok garip, seni çok seviyorum karnabahar. Seni yediğim için çok şanslıyım, herkes şanslı. Sadece ne kadar güzel olduğunu daha önce hiç düşünmediler, o kadar. Şu an seni yedim ve sen o toprağın sizlere verdiği güzelliği içimde yaşatacaksın." ifadelerini kullandı. Tilki hızını alamadı ve şöyle devam etti: "Karnıbahar çok enteresansın gerçekten ya..."