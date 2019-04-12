Aleyna Tilki, Karnabahar Paylaşımıyla Pes Dedirtti!
Yaptığı her hareketiyle olay olan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı karnabahar paylaşımıyla çok konuşuldu.
Aleyna Tilki zaman zaman kendi dışında kimsenin anlamadığı açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla olay oluyor. Tilki'nin bu paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti.
"SENİ YEDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"
Sosyal medya hesabında karnabaharın fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki fotoğrafa, "Yenilebilen bir şey olman çok garip, seni çok seviyorum karnabahar. Seni yediğim için çok şanslıyım, herkes şanslı. Sadece ne kadar güzel olduğunu daha önce hiç düşünmediler, o kadar. Şu an seni yedim ve sen o toprağın sizlere verdiği güzelliği içimde yaşatacaksın." ifadelerini kullandı. Tilki hızını alamadı ve şöyle devam etti: "Karnıbahar çok enteresansın gerçekten ya..."
YORUMLAR (14)
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TOZU ÇEKMİŞ. SOSYAL MEDYADA SAÇMALAMIŞ. . .Cevap Yaz 62 5 Yayından Kaldır
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Hayatında ılk defa kanı bahar yemıs zavalı bunu haber yapıyolar ya pes artık pesCevap Yaz 38 1 Yayından Kaldır
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Aptal rolü yapıyor,bunu aptal zanneden asıl aptal! Reklamcı veled!Cevap Yaz 67 2 Yayından Kaldır
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kendini anlatmaya calisiyor ama yapamiyor biri buna bir seyler ogretsin artik bu kadar da olmaz veya ne veriyorsaniz vermeyin artik dengesi bozuluyor bak yarin hastaneye yatar bu sonraCevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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2. MustafA Topaloglu vakasiCevap Yaz 58 1 Yayından Kaldır