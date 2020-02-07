Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafına beğeni yağdı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki, bu kez kısa şortlu ve beyaz çoraplı paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Instagram hesabında 2,5 milyon takipçisi olan genç şarkıcının paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine dikkatleri çekti. Genç şarkıcı, beyaz çoraplı ve siyah şortlu paylaşımıyla takipçileri için paylaşımlar yaptı.
TAKİPÇİLERİNDEN BÜYÜK İLGİ
Paylaştığı iki fotoğraf ve video ile kısa süre içerisinde on binlerce beğeni alan Aleyna Tilki'yi, takipçileri de yorum bombardımanına tuttu. Aleyna Tilki'nin fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.
Haber Videosu: Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
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Git be kızım . içimiz yanıyor , sen ne derdindesinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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boynundaki haçı kimse görmüyor ama :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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sen camide olmalısın. yanlış gelmişsimYayından Kaldır