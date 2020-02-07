Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
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Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafına beğeni yağdı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki, bu kez kısa şortlu ve beyaz çoraplı paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

07.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:30
Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı

hesabında 2,5 milyon takipçisi olan genç şarkıcının paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren , son paylaşımıyla yine dikkatleri çekti. Genç şarkıcı, beyaz çoraplı ve siyah şortlu paylaşımıyla takipçileri için paylaşımlar yaptı.

TAKİPÇİLERİNDEN BÜYÜK İLGİ

Paylaştığı iki fotoğraf ve ile kısa süre içerisinde on binlerce beğeni alan Aleyna Tilki'yi, takipçileri de yorum bombardımanına tuttu. Aleyna Tilki'nin fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.


Haber Videosu

: Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
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