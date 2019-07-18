Aleyna Tilki, gittiği sergide verdiği pozla yine herkesi şaşırttı
Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, gittiği bir sergide yer alan eserin yanına yatarak poz verdi.
Sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tilki, yatar pozisyonda yerde yatan bir eseri taklit eden Tilki'nin mini şortla verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti.
ESERİN YANINA YATIP POZ VERDİ
Aleyna Tilki, gittiği bir sergide yerde yer alan eserin yanına uzanıp aynı pozu veren Tilki, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Genç şarkıcı, ilginç pozuna, "Tam tersinin doğru olduğunu bilmektir hayat ve buna göre tam tersi de doğrudur…" notunu düştü.
"SANAT İÇİN POZ VERDİ"
Tilki'nin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Aleyna sanat için poz verdi" olarak yorumlandı.
YORUMLAR (16)
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COK AFFEDERSINIZ AMA HERSEYI MEYDANDA- YAZIK- ANNE BABASI ACABA MUTLU MU YETISDIRDIKLERI KIZLARINDAN- INSAN NASIL GENC KIZINI SERGILEMESINE IZIN VEREBILIR!!!!Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Allah yardım etsinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bunlar klinik vaka farkında değillerCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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BÖYLE DAVRANIŞLARDA BULUNUYORLAR. . . . BİR TANE İYİ YORUM YAPAN YOK HİÇ Mİ DERS ÇIKARMIYORLAR. . . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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EYLÜL CÜM ''DELİ OĞLAN'' IN YORUMUNA BİR BAKIVER İSTERSEN. . . . .Yayından Kaldır
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O HEYKEL ÇIPLAK AMA ALEYNA TİLKİ GİYİNİK BU NASIL SANAT İÇİN POZ. ALEYNA DA ÇIPLAK OLMASI GEREKMEZ Mİ SİZCE DECevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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başka türlü baktı birşey olmaz benden neyapsın . . .Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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KARGA GİBİ SES OLUNCA SATMIYOR NAPSIN. . .3 Yayından Kaldır
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kendisinden sanat pozu değil millet üstsüz pozlar bekliyor bu ne yaaa. . . .Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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COK İYİ ÖRNEK OLUYOSUN ANAN BABAN RAHAT IZLIYOMU SNI ACABA YAZIK PARA İCİNCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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