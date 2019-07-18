Aleyna Tilki, gittiği sergide verdiği pozla yine herkesi şaşırttı

Aleyna Tilki, gittiği sergide verdiği pozla yine herkesi şaşırttı

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, gittiği bir sergide yer alan eserin yanına yatarak poz verdi.

Sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tilki, yatar pozisyonda yerde yatan bir eseri taklit eden Tilki'nin mini şortla verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti.

ESERİN YANINA YATIP POZ VERDİ

Aleyna Tilki, gittiği bir sergide yerde yer alan eserin yanına uzanıp aynı pozu veren Tilki, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Genç şarkıcı, ilginç pozuna, "Tam tersinin doğru olduğunu bilmektir hayat ve buna göre tam tersi de doğrudur…" notunu düştü.

"SANAT İÇİN POZ VERDİ"

Tilki'nin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Aleyna sanat için poz verdi" olarak yorumlandı.

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