Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, 5 ayda okuduğu 250 kitap ve yorumlarıyla Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Atakan'la ilgili paylaşım yaptı. Tilki "Benim seninle tanışmam lazım Atakan. Ruh eşim gibisin." dedi.
10 yaşındaki Atakan Kayalar okuduğu kitaplardan çok söyledikleriyle 2 gündür Türkiye'nin gündeminde. Atakan haberlerini gören Aleyna Tilki'de çocukla tanışmak istediğini söyledi ve "Ruh eşim gibisin." dedi.
Önceki akşam sosyal medyada paylaşılan bir video büyük ilgi gördü. 10 yaşında olan Atakan isimli çocuk 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylüyordu. "Filozof Atakan" yakıştırması yapılan çocuk, başta nihilizm olmak üzere birçok konuda olgun yorumlar yapmasıyla dikkatleri üzerine çekti.
ALEYNA TİLKİ KENDİNE BENZETTİ
Atakan'ın sosyal medyada paylaşılan videolarından birini alıntılayan Aleyna Tilki de "Benim seninle tanışmam lazım Atakan ruh eşim gibisin." yorumunu yaptı. Ayrıca Tilki Instagram paylaşımında da "Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Atakan Kayalar 10 yaşında Avcılar Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi. Atakan'ı popüler eden videoda 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylediği video oldu. Psikiyatrist olmak istediğini ve cumhurbaşkanlığı hedefi olan Atakan gazetecilere yaptığı açıklamada da özel eğitim almak istediğini ifade etti.
Haber Videosu: Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
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Aleyna Tilki haberi yanlış anlamış olabilir mi? Çocuk 250 kitabı okumuş, yanından geçmemiş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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5 Ay 150 gün 3600 saat. 250 kitap, ortalama 200 sayfa olsa 50. bin sayfa eder. Günde en az 300 sayfa ve mümkün değil. Yanlış haber. Beş ayda, 20 yaşını geçmiş master yapmış doktora öğrenicisi bile 250 kitap okuyamaz. Şu mümkün, 10-12 sayfalık ''Cin Ali'' gibi öyküler evet mümkün. . Bu yanlış haberin bu çocuğa vereceği zararları da ancak uzman eğitimciler bilir. Tek amaç gündeme oynamak. .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Toplumsal yönlendirme. Acaba hangi ruh hastalarinin ekmegine yag suruluyo su an. Cikar ugruna herseyi her sekilde kullanan insanlar, bu cocuk gibi daha ne cocuklar ve baska seyleri kotu emellerini uygulamak icin kullaniylardir. YazikCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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O çocukta olan zeka sende yokCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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yaşını bekle evlenirsin aleynaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Greta Thunberg cikarda bizden Atakan cikmazmi? Ya Allah askina nekadar geride kalmis bir Ülke oldugumuzu gösteriyor. Türk Millet''i bu güne kadar okumamis bu cocukmu örnek olacak. Birde cikmis Filozof diye servis ediyorsunuz. Suanda ailesinin sisirmesiyle yol aliyor. Biraz ergenlik yasina gelsin o zaman görecem Filozoflugunu.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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ALEYNA SENİN RUH EŞİNSE BİR CACIK OLMAZ BU ÇOÇUKTANDACevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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AMAN AMAN ALEYNA TİLKİ SAKIN TANIŞMA ATAKANLA BIRAKIN ÇOCUK EĞİTİMİNİ ALSIN YOKSA ONUDA KENDİNİZE BENZETİRSİNİZ İKİ YILA KALMAZ ONUDA KENDİNİZ GİBİ SOYUP SOĞANA ÇEVİRİRSİNİZCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ruh eşi olamaz Aleyna saatte 250 kitap okuyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır