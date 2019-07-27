Aleyna'dan ilginç çıkış: Zaten kaç tane şarkım var ki!

Konserlerine son sürat devam eden Aleyna Tilki, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu sene 23'üncüsü düzenlenen Barış Suyu Festivali'nde sahne aldı.Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan genç şarkıcı, "Eskiden bir tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı" dedi.

Manavgat'ta düzenlenen Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali'nde gündüz sürat tekneleri ve su jetlerinden oluşan deniz araçlarının katılımıyla kortej düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde, su jetleri ırmakta gösteriler yaptı. Akşam düzenlenen festival kortejinin ardından ise Atatürk Kültür Merkezi önünde Cem Belevi ve Aleyna Tilki konser verdi.

"ZATEN KAÇ TANE ŞARKIM VAR Kİ"

Aleyna Tilki 1 saat konser veren Cem Belevi'den sonra sahne aldı. Sahnenin yanına kadar minibüs ile gelen Aleyna Tilki, dinleyicilerine, "Bizim playlist biraz karışık. Her şeyden biraz var. Benim şarkılardan hemen devam etmeyelim. Zaten kaç tane şarkım var ki diyormuşum. Eskiden bir tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı" dedi.

KALABALIĞI COŞTURDU

Şarkılarıyla kalabalığı coşturan Aleyna Tilki'ye de Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, plaket ve çiçek verdi. Aleyna Tilki, konser bitiminde sahnenin yanındaki minibüsüne binip, alandan ayrıldı.

FESTİVALDE YILDIZ İSİMLER SAHNE ALMAYA DEVAM EDECEK

Festival kapsamında bugün Gökçe ve Edis, yarın da Zakkum ve Ebru Gündeş hayranlarıyla buluşacak.

Kaynak: DHA