Aleyna'dan ilginç çıkış: Zaten kaç tane şarkım var ki!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu sene 23'üncüsü düzenlenen Barış Suyu Festivali'nde sahne alan Aleyna Tilki, "Eskiden bir tane şarkım vardı" çıkışıyla şaşırttı.
Konserlerine son sürat devam eden Aleyna Tilki, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu sene 23'üncüsü düzenlenen Barış Suyu Festivali'nde sahne aldı.Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan genç şarkıcı, "Eskiden bir tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı" dedi.
Manavgat'ta düzenlenen Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali'nde gündüz sürat tekneleri ve su jetlerinden oluşan deniz araçlarının katılımıyla kortej düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde, su jetleri ırmakta gösteriler yaptı. Akşam düzenlenen festival kortejinin ardından ise Atatürk Kültür Merkezi önünde Cem Belevi ve Aleyna Tilki konser verdi.
"ZATEN KAÇ TANE ŞARKIM VAR Kİ"
Aleyna Tilki 1 saat konser veren Cem Belevi'den sonra sahne aldı. Sahnenin yanına kadar minibüs ile gelen Aleyna Tilki, dinleyicilerine, "Bizim playlist biraz karışık. Her şeyden biraz var. Benim şarkılardan hemen devam etmeyelim. Zaten kaç tane şarkım var ki diyormuşum. Eskiden bir tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı" dedi.
KALABALIĞI COŞTURDU
Şarkılarıyla kalabalığı coşturan Aleyna Tilki'ye de Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, plaket ve çiçek verdi. Aleyna Tilki, konser bitiminde sahnenin yanındaki minibüsüne binip, alandan ayrıldı.
FESTİVALDE YILDIZ İSİMLER SAHNE ALMAYA DEVAM EDECEK
Festival kapsamında bugün Gökçe ve Edis, yarın da Zakkum ve Ebru Gündeş hayranlarıyla buluşacak.
-
Yorumlara bakıyorum da kıskanç insanlar dolmuş burası başarılı insanlar hep kıskanılırCevap Yaz Yayından Kaldır
-
SOYTARICevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
Tam mal buCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
-
Batiya ilgilenirsen olacagi buCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
Rezillik batinin kölesi bunlarCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
-
sarılsan ne olcak akıl yosularıCevap Yaz 14 8 Yayından Kaldır
-
Çok başarılı ve kaliteli bir sanatçı. Adaletli ve dürüst ülkemizi yurt dışında da temsil etmesini temenni ederim.Cevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır
-
Annesinün zoruyla çalışıyor, yoksa istemiyor.Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
-
Babasıda seni mi zorla çalıştırıyor2 1 Yayından Kaldır
-
TOPLULUĞA BAK HEPSİ ERGENNNCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır