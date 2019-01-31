Aleyna Tilki'den, Rekorunu Elinden Alan Reynmen'e Şaşırtan Yorum
Yeni albümüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Aleyna Tilki, Reynmen'ın rekorunu elinden alınmasıyla ilgili şaşırtan bir yorumda bulundu.
Aleyna Tilki,önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir restauranttan oyuncakla çıktı. Aleyna "Bu oyuncak bana sergisini gezdiğim ressam Haluk Akakçe'nin hediyesi, çok sevdim bana uğur getirecek. Oyuncaklardan vazgeçemiyorum" dedi.
"450 MİLYON DİNLENMEYE ULAŞABİLECEK Mİ?"
Genç şarkıcı, Gazetecilerin "Reynmen'ın rekorunuzu elinizden almasına ne diyorsunuz" sorusuna şaşırtan bir yorumda bulundu. Tilki, "Evet rekor kırmış çok başarılı bir şey bu, tebrik ederim. Rap müziğin yeni bir trend olduğunu ve pop müziğinin daha az ciddiye alındığını hepimiz biliyoruz. Çocuk farklı bir şey yapmış doğal olarak da dinleniyor ama günlük dinlenme rekoru kırdı! 450 milyon dinlenmeye ulaşabilecek mi onu bilmiyorum" açıklamasıyla şaşırttı.
"ZUM YAPMAYIN"
Sonra habercilerden şunu rica etti:
"Henüz ergenim. Yüzümü yakından çekmeyin, zum yapmayın. Şiş çıkıyor."
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ŞARKININ SÖZLERİNİ OKUYUN ÇAOK SAÇMA VE ALLAHA İSYAN VAR. . . BENCE SAKINCALI.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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yazık ülkem 90 lara döndüCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Bu kadar boyayi tot toma sursem bu kizdan guzel olururmCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Reynmen, senin gibi şımarık bir çocuğu geçecektir. Buna emin olabilirsin Tilkicim :)Cevap Yaz 11 4 Yayından KaldırREYNMENİNAK: reymen bundan daha sımarık1 1 Yayından Kaldır