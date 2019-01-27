Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor

Yeni albüm hazırlığında olan Aleyna Tilki, Amerika-Los Angeles'tan önceki gün İstanbul'a döndü.

ÜNLÜ MÜZİK GRUBUYLA ALBÜM YAPIYOR

Amerikalı müzik grubu Major Lazer ile albüm hazırlayan Aleyna ''Öyle bir iş geliyor ki, Türkiye benimle gurur duyacak. Heyecandan uyuyamıyorum. Amerika'ya gittiğimde annemi ve İstanbul'u özlüyorum'' dedi.

ANNESİNİN FOTOĞRAFI HATIRLATILDI

Muhabirler bu sırada Aleyna'ya annesi Havva Öztel'in, Instagram'daki fotoşoplu fotoğrafını hatırlattı.

"HERKES YAPIYOR ANNEMİN NEYİ EKSİK"

Aleyna Tilki ''Annem sosyal medyada ilgi gören, takipçileri tarafından beğenilen bir kadın. Herkes yapıyor, annemin neyi eksik? O da yapsın. Fotoğrafı gördüm. Çok da abartılı değil. Çünkü annemin beli gerçekten ince'' dedi.

BİNALAR SAĞA SOLA KAYMIŞTI

Havva Öztel belini inceltmek isterken arka fondaki binalar da sağa-sola kaymıştı.