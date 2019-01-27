Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor
Yeni albümüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'in photoshoplu fotoğrafına destek verdi. Tilki, "Herkes yapıyor, annemin neyi eksik" dedi.
Yeni albüm hazırlığında olan Aleyna Tilki, Amerika-Los Angeles'tan önceki gün İstanbul'a döndü.
ÜNLÜ MÜZİK GRUBUYLA ALBÜM YAPIYOR
Amerikalı müzik grubu Major Lazer ile albüm hazırlayan Aleyna ''Öyle bir iş geliyor ki, Türkiye benimle gurur duyacak. Heyecandan uyuyamıyorum. Amerika'ya gittiğimde annemi ve İstanbul'u özlüyorum'' dedi.
ANNESİNİN FOTOĞRAFI HATIRLATILDI
Muhabirler bu sırada Aleyna'ya annesi Havva Öztel'in, Instagram'daki fotoşoplu fotoğrafını hatırlattı.
"HERKES YAPIYOR ANNEMİN NEYİ EKSİK"
Aleyna Tilki ''Annem sosyal medyada ilgi gören, takipçileri tarafından beğenilen bir kadın. Herkes yapıyor, annemin neyi eksik? O da yapsın. Fotoğrafı gördüm. Çok da abartılı değil. Çünkü annemin beli gerçekten ince'' dedi.
BİNALAR SAĞA SOLA KAYMIŞTI
Havva Öztel belini inceltmek isterken arka fondaki binalar da sağa-sola kaymıştı.
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yaw he heCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu siyonizm projesi inanmayın bunlari seven yok kültürümüzü pisletmeyinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu aile müslüman bi ailemi iyi araştırmak lazım bunların soyağacını kafir demiyorum ama yaşantılarına bakıyorum kafir lerin yaşantısı gibiCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırCAFER CAN ÖKSÜZ: Ne alaka dostum kafir felan haddini aşma herkezin müslüman olmasımı gerekiyor ona modernlik batılaşma diyoruz o dininizde 20 yıla kaybolup gidecek peri masallarına tapmisiz diye kendi aklinizla alay edeceksiniz ama is isten gecmis olacakYayından Kaldır
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Yakinda anneside babasına boşanma davası açar demedi demeyin.......Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır