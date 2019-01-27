Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Antalya Adaylarını Tanıtıyor

Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor

Yeni albümüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'in photoshoplu fotoğrafına destek verdi. Tilki, "Herkes yapıyor, annemin neyi eksik" dedi.

Yeni albüm hazırlığında olan Aleyna Tilki, Amerika-Los Angeles'tan önceki gün İstanbul'a döndü.

ÜNLÜ MÜZİK GRUBUYLA ALBÜM YAPIYOR

Amerikalı müzik grubu Major Lazer ile albüm hazırlayan Aleyna ''Öyle bir iş geliyor ki, Türkiye benimle gurur duyacak. Heyecandan uyuyamıyorum. Amerika'ya gittiğimde annemi ve İstanbul'u özlüyorum'' dedi.

ANNESİNİN FOTOĞRAFI HATIRLATILDI

Muhabirler bu sırada Aleyna'ya annesi Havva Öztel'in, Instagram'daki fotoşoplu fotoğrafını hatırlattı.

"HERKES YAPIYOR ANNEMİN NEYİ EKSİK"

Aleyna Tilki ''Annem sosyal medyada ilgi gören, takipçileri tarafından beğenilen bir kadın. Herkes yapıyor, annemin neyi eksik? O da yapsın. Fotoğrafı gördüm. Çok da abartılı değil. Çünkü annemin beli gerçekten ince'' dedi.

BİNALAR SAĞA SOLA KAYMIŞTI

Havva Öztel belini inceltmek isterken arka fondaki binalar da sağa-sola kaymıştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (18)

  • HA:
    Bu aile müslüman bi ailemi iyi araştırmak lazım bunların soyağacını kafir demiyorum ama yaşantılarına bakıyorum kafir lerin yaşantısı gibi
    Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
    CAFER CAN ÖKSÜZ: Ne alaka dostum kafir felan haddini aşma herkezin müslüman olmasımı gerekiyor ona modernlik batılaşma diyoruz o dininizde 20 yıla kaybolup gidecek peri masallarına tapmisiz diye kendi aklinizla alay edeceksiniz ama is isten gecmis olacak
    Yayından Kaldır
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.