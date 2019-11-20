Aleyna Tilki, Bergen yorumuyla sosyal medyaya damga vurdu

20.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:29

Genç yaşta müzik dünyasına atılan ve yaptığı şarkılarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki sosyal medya hesabından hayranlarına yine sürpriz yaptı. Farklı yorumuyla beğeni toplayan Tilki, merhum şarkıcı Bergen'in sevilen bir parçasını yorumladı. Tilki, söylediği şarkıyla sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti.

PERFORMANSIYLA SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, "Gerçek olan her şeyin, ömrümde yeri vardır. Tarzı,şekli farketmez." notuyla paylaştığı videosunda, Bergen'in bir döneme damga vurmuş "Sen affetsen Ben Affetmem" şarkısını söyledi. Genç şarkıcı, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturmayı bir kez daha başardı. Tilki'nin başarılı yorumuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.

DÜNYAYA AÇILACAK

Son dönemde sık sık Los Angeles'a giderek ABD'li DJ Diplo ile kayıt yapan Aleyna Tilki, önümüzdeki günlerde Warner Music Group'la albüm anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Genç şarkıcı bu anlaşmayla dünyaya açılacak.