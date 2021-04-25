Aleyna Tilki'den milyonluk reklam

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, İngilizce parçası 'Retrograde' ile gündemde kalmaya devam ederken, yaptığı reklam anlaşmasın alacağı ücretle dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Aleyna Tilki, son şarkısı 'Retrograde' ile gelen başarısını reklam sektöründe de gösteriyor. Daha önce bir jean ve dondurma markaları için kamera karşısına geçen ve yüksek bütçeler alan Tilki, bu kez meyve suyu markasıyla anlaştı. Genç şarkıcı bir yıllık anlaşma yaptığı markadan 1 milyon 700 bin TL alacak.

Kaynak: Snob Magazin