Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti
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Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti

Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır cinayetinde baş şüpheli olarak bilinen Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun, şüpheli bir şekilde intihar etti. Gülay Uygun hakkında Sosyal Hizmetler'de kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlatmıştı.

17.09.2020 23:26 | Son Güncelleme: 18.09.2020 00:11

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından hakkında soruşturma başlatılan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun şüpheli bir intihar sonucunda yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın annesinin Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı.

ANNESİ ÖLÜ BULUNDU

Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun bugün akşam saatlerinde ormanlık alanda başına silahla ateş etmiş halde ölü olarak bulundu.

ALEYNA ÇAKIR ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti
Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti
Haber Yorumları (6)
MEHMET: vay be demek k, i sosyal hizmetlerde dadanıp yetim öksüz evlatlarımızı fuhuşa yönelndiren bir yapı/çete var ki kadını öldürmüşler ortaya çıkmasın diye. . . intehar olduğunu düşünmüyorum devletimiz soruşturmayı derinleştirip bu kadının bağlantılarını ortaya çıkarmalı
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HAKKI: Neden intihar için ormanlık alana gitsin ki? Kesin öldürdüler, intihar süsü verdiler. . . . Bu işin içinde başka işler var gibi. . .
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MİNE: İlahi Adalet vardır diyoruz Fakat bu konuda yorumu asla eleştiriye çevirmem Ben hep derim Ne yaparsanız yapın gün gelir aynısını yaşatır Mevlam Bu örnek olmalıdır herkese kimseyi karalamadan hırslarımıza yenik düşmeden bunu yapmalıyız Bir ayile dramı olmuş .
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