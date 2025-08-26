Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi adaylığını hedefleyen Gomez, yayınladığı provokatif görüntülerle tepki topladı. Videoda elindeki alev makinesiyle Kur'an-ı Kerim'i yakan Gomez, Müslümanlara yönelik ölüm tehditleri içeren sözler sarf ederek tehlikeli bir nefret eylemine imza attı. Peki, Alev silahıyla Kuran-ı Kerim yakan ABD'li siyasetçi Valentina Gomez kimdir?

İSLAM'I ENGELLEME ÇAĞRISI

Seçim kampanyası için hazırladığı videoda Valentina Gomez, "İslam'ın bir an önce engellenmesi gerektiğini" öne sürdü. Nefret söylemlerini sürdüren Gomez, "Müslümanlar 57 İslam ülkesinden birine gidebilir. Tanrı'nın desteğiyle Teksas'ta İslam'a son vereceğim" ifadeleriyle tepki topladı.

Videoda Kur'an-ı Kerim'i yakmayı sürdüren Gomez, "Yalnızca tek bir gerçek Tanrı vardır, o da İsrail'in Tanrısıdır" sözlerini dile getirdi. Ardından yakılmış Kur'an-ı Kerim'in yanında poz vererek kaydı sonlandırdı.

VALENTİNA GOMEZ KİMDİR?

Gomez'in kullandığı nefret içerikli sözler, aşırı sağ gruplar tarafından destek bulurken sosyal medyada geniş bir kesimden büyük tepki gördü. Kullanıcılar, bu açıklamaları açık bir İslamofobi örneği ve nefret suçu olarak tanımladı. Yalnızca göçmen karşıtlığına dayalı bir kampanya yürütmekle kalmayan Gomez'in, bir dini tamamen hedef alması radikal bir nefret söylemi olarak değerlendirildi.

Göçmen karşıtı çıkışlarıyla tanınan Gomez, daha önce yayımladığı bir kampanya videosunda şapkalı ve maskeli bir göçmen maketine ateş açmıştı. O dönemde de "Suç işleyen yasa dışı göçmenler için kamuya açık infaz yapılmalı" sözleriyle tepki çekmişti. Ayrıca Teksas Kongre Binası'nda düzenlenen bir Müslüman etkinliğini basarak "İslam'ın Teksas'ta yeri yok" çıkışında bulunmuştu.

