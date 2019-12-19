Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı
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Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, seyir halindeyken alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı.

19.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:09

Aydın'ın ilçesinde, seyir halindeyken alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı. Şoförün yangını fark edip öğrencileri tahliye etmesi faciayı önledi.

ŞOFÖR ÖĞRENCİLERİ TAHLİYE ETTİ

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı'nda seyir halinde olan servis midibüsü, elektrik aksamında meydana gelen arazı nedeniyle alev aldı. Araçtan dumanlar yükselmeye başladığını gören şoför, öğrencileri tahliye etti.

BOMBA GİBİ PATLADI

Olayın verilmesi üzerine bölgeye intihal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başlayacağı sırada araçta büyük bir patlama yaşandı. Patlama nedeniyle, aracın kırılan camları çevreye saçıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı
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