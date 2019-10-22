'Aldırma Gönül' provaları tam gaz devam ediyor

22.10.2019 10:16

Usta yönetmen Ezel Akay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, ünlü sanatçı Ferhat Göçer'in unutulmayacak performansıyla, edebiyat tarihimizin en önemli kalemlerinden Sabahattin Ali'nin heyecanlarının, aşklarının, hüzünlerinin, hasretlerinin; kısaca hayatından kesitlerin sahneleneceği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söyleneceği "Aldırma Gönül" müzikli oyunu tiyatro tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sabahattin Ali'nin herkeste derin izler bırakan Aldırma Gönül, Dağlar Dağlar ve Göklerde Kartal Gibiydim gibi çok özel eserlerle hazırlanan oyun sezonun iddialı yapımları arasında yerini alıyor.

Aralık ayında sevenleriyle buluşmak için gün sayan oyunda Özgür Sevinç şefliğinde bir orkestra daFerhat Göçer'e eşlik ediyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Naz Erayda üstlenirken ışık tasarımını Mustafa Bal ve grafik tasarımını Erkan Cerit yapıyor.

Kaynak: Bültenler