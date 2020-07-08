Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını açıkladı Selülitli haliyle sosyal medyada gündem olan fenomen Duygu Özaslan, yayınladığı videosunda Bulimia Nevroza rahatsızlığı nedeniyle kilo aldığını söyledi.

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın havuz başında bikinili yakalandı. Kilo aldıktan sonra selülitleri çıkan Özaslan'ın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Konu hakkında video yayınlayarak açıklama yapan Özaslan, rahatsızlığından bahsetti.

"İYİLEŞME SÜRECİNDE OLDUĞUM İÇİN KİLO ALDIM"

Instagram hesabından paylaştığı bikinili görüntülerine photoshop yaptığı için eleştirilen Özaslan, Twitter ve Instagram'da gündem olmasının ardından video çekerek açıklama yaptı. Genç fenomen videosunda ise şunları söyledi: "Magazin muhabiri arkadaşımız o kadar özel bir yerde beni bulduğu için ona teşekkür ederim. Beni o kadar kötü çıkardığı için ayrıca teşekkür ederim. Evet, kilo aldım. 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ediyorum. İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım. Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurunda değil. Beni çekebilirsiniz."

BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Kişilerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 2 saat içinde) çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumu ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.