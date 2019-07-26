Aldatıldığını öğrenen kadın, eski eşinin cinsel organını kesti

Tayvan'da bir kadın, evli oldukları dönemde aldatıldığını öğrenince eski kocasının cinsel organını kesip üzerine asit döktü.

Tayvan'da 56 yaşındaki Lee isimli kadın, evli oldukları dönemde eski eşi tarafından aldatıldığını öğrenince korkunç bir plan hazırladı. Eski eşinin cinsel organını maket bıçağıyla kesen kadın, daha da ileri gidip kestiği cinsel organın üzerine asit döktü. Sonra da cinsel organı klozete atıp sifonu çekti.

Hukou kasabasında üç gün önce yaşanan olay şöyle gelişti. İki yıldır işsiz olan eski kocasına çalışıp bakan Lee isimli kadın, evli oldukları dönemde eski kocası Chen tarafından aldatıldığını öğrendi. Bunu öğrenince de korkunç bir plan hazırlayarak eski kocasının cinsel organını kesmeye karar verdi.

KURTULMAK İÇİN KENDİNİ TUVALETE KAPATTI

24 Temmuz sabahı, eski kocasına ilişkiye girmek istediğini söyleyince kocası soyunarak yanına geldi.O sırada Lee, korkunç planını devreye soktu.Yanında getirdiği maket bıçağıyla yatakta çıplak duran kocasının cinsel organını kesti. Bir anda neye uğradığını şaşıran eski koca, eski eşinin saldırısından kurtulmak için çareyi kendisini tuvalete kapatmakta buldu. Ardından da polis arayıp yardım istedi.

Eve gelen polis, intihar etmek için aşırı dozda uyku hapı almış olan Lee'yi baygın bir şekilde buldu. Polis, durumu bir yandan da sağlık ekiplerine bildirirken eski çift, hastaneye kaldırdı. Yapılan çalışmalar sonunda Chen'in kesilen cinsel organı kanalizasyon borusundan çıkarıldı. Ancak doktorlar, cinsel organ deforme olduğu için yerine dikemedi.

Lee ve eski kocası hastanede doktor gözetiminde tutulurken, tedavinin ardından saldırgan eski eş Lee, polis tarafından emniyete götürülecek.