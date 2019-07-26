Aldatıldığını öğrenen kadın, eski eşinin cinsel organını kesti
Evli oldukları dönemde aldatıldığını öğrenen Tayvanlı bir kadın, intikam almak için eski eşinin cinsel organını kesip üzerine asit döktü.
Tayvan'da bir kadın, evli oldukları dönemde aldatıldığını öğrenince eski kocasının cinsel organını kesip üzerine asit döktü.
Tayvan'da 56 yaşındaki Lee isimli kadın, evli oldukları dönemde eski eşi tarafından aldatıldığını öğrenince korkunç bir plan hazırladı. Eski eşinin cinsel organını maket bıçağıyla kesen kadın, daha da ileri gidip kestiği cinsel organın üzerine asit döktü. Sonra da cinsel organı klozete atıp sifonu çekti.
Hukou kasabasında üç gün önce yaşanan olay şöyle gelişti. İki yıldır işsiz olan eski kocasına çalışıp bakan Lee isimli kadın, evli oldukları dönemde eski kocası Chen tarafından aldatıldığını öğrendi. Bunu öğrenince de korkunç bir plan hazırlayarak eski kocasının cinsel organını kesmeye karar verdi.
KURTULMAK İÇİN KENDİNİ TUVALETE KAPATTI
24 Temmuz sabahı, eski kocasına ilişkiye girmek istediğini söyleyince kocası soyunarak yanına geldi.O sırada Lee, korkunç planını devreye soktu.Yanında getirdiği maket bıçağıyla yatakta çıplak duran kocasının cinsel organını kesti. Bir anda neye uğradığını şaşıran eski koca, eski eşinin saldırısından kurtulmak için çareyi kendisini tuvalete kapatmakta buldu. Ardından da polis arayıp yardım istedi.
Eve gelen polis, intihar etmek için aşırı dozda uyku hapı almış olan Lee'yi baygın bir şekilde buldu. Polis, durumu bir yandan da sağlık ekiplerine bildirirken eski çift, hastaneye kaldırdı. Yapılan çalışmalar sonunda Chen'in kesilen cinsel organı kanalizasyon borusundan çıkarıldı. Ancak doktorlar, cinsel organ deforme olduğu için yerine dikemedi.
Lee ve eski kocası hastanede doktor gözetiminde tutulurken, tedavinin ardından saldırgan eski eş Lee, polis tarafından emniyete götürülecek.
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iyi yapmis eline saglikCevap Yaz Yayından Kaldır
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Orantısız güç adam suçlu ama cezası bu olmamalı oha lan. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kadına helal olsun ama kulağınıda kesse olabilirdi geçmiş olsun kadına ve kocayaCevap Yaz Yayından Kaldır
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işte böyle koca karilar Adamlarin anasini ağlatirlar . Makdulülün hayati mafoldu Terzide kendine Etek sipariş etsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tamda Ibrahim Tatlısesten yrram sızlar uzun havasını dinliyordum. Bu vicdansız psikopat kadının haberini okurken.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Manyak kadın. Evliyken aldatıldığını öğrenince ''iyi ki boşanmışım'' demiyor da. . . Demek ki eski kocasını takıntı yapmış. Bu hiç normal değil. Yaptığı da canavarlık. Zulm etmenin kadını, erkeği olmaz. Kim zulmederse o Allah katında ''zalimdir. '' Bizim kadınlar da bu manyağı örnek alıp böyle canavarlık yapmazlar inşallah.Cevap Yaz 73 20 Yayından Kaldır
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Aynen katılıyorum size. Fakat bu kadında istisna bir psikoz durum var. Evlilik bitmesine rağmen afedersiniz eski eşinin cinsel organının başka kadınlar tarafından kullanılmasını kabullenemiyor. Öyle bir psikolojiye saplantı halinde kalmış.Yayından Kaldır
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Haklısın Başak Ayçin hemde çok haklısın.Yayından Kaldır
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dogru dersin, simdi bazilarina fikir verilmis gibi oldu. ama tuhaf bir sey var bu hikayede, eski kocaya iki senedir bakmis bide yatakta saglam giyinmek varmis. kidkanclik cok kotu bisey, kadinada erkegede14 3 Yayından Kaldır
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BAŞAK sen boş ver. . onlar kedi köpek yemekten başını kaldıramıyor. zaten. etraf gergin birde sen tuz ekme5 7 Yayından Kaldır