Alaska'da kamp yapan Brezilyalı, yiyecekleri bitip aç kalınca güvenlik güçlerince kurtarıldı Alaska'da "Into the Wild" filminin çekildiği yerde kamp yapan Brezilyalı, yiyecekleri bitip aç kalınca güvenlik güçlerince kurtarıldı

Alaska'da "Into the Wild" filminin çekildiği terk edilmiş otobüsü ziyaret eden Brezilyalı bir turist, yiyeceğinin tükenmesinin ardından güvenlik güçlerince kurtarıldı.

Alaska eyalet birlikleri tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, Christopher McCandless'ın 1992'de açlıktan öldüğü alanı ziyaret eden Brezilyalı turistin yiyeceklerinin tükenmesinin ardından acil durum işaretini etkinleştirdiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle