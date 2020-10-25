Alaşehir'de uyuşturucuya 1 tutuklama, kurallara uymayan sürücülere ceza
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Alaşehir'de uyuşturucuya 1 tutuklama, kurallara uymayan sürücülere ceza

25.10.2020 13:32 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:36
Alaşehir'de uyuşturucuya 1 tutuklama, kurallara uymayan sürücülere ceza

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polisin geniş katılımlı olarak düzenlediği denetimde, 5'i uyuşturucu kullandığı, 2'si de sattığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polisin geniş katılımlı olarak düzenlediği denetimde, 5'i uyuşturucu kullandığı, 2'si de sattığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilenlerden 1'i tutuklanırken, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kullanıcı oldukları belirlenen 5 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 12 sürücüye de toplam 9 bin 29 lira para cezası kesilirken, evrakında eksiklik bulunan 4 araç ise trafikten men edildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde özellikle uyuşturucu madde kullanımının ve satışının yoğun olabileceği  bölgeler, park, bahçe, metruk binalar, okul çevreleri, umuma açık yerlerde dün denetim düzenlendi. Denetimlere, sabit ve gezici olarak toplam 57 polis katıldı. Denetimlerde özel eğitimli narkotik köpeği de kullanıldı. 14.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli araçlar da tek tek durdurulup, arama yapıldı. Aramalarda toplam 23,12 gram esrar, 172,93 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1.29 gram skunk, 3 adet uyuşturucu içmekte kullanılan aparat, 1 hassas terazi ele geçirildi. 5'i uyuşturucu kullandığı, 2'si ise sattığı ileri sürülen toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 12 araç sürücüsüne toplam 9 bin 29 TL para cezası kesildi. Evraklarında eksiklikler bulunan 4 araç ise trafikten men edildi.Denetimlerde gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen 2'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.E.Ö. tutuklandı. Diğer şüpheli S.G. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kullanıcı oldukları belirlenen diğer 5 şüphelinin ise polisteki işlemleri sürüyor.  Polis yetkilileri, denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini bildirdi.


Alaşehir'de uyuşturucuya 1 tutuklama, kurallara uymayan sürücülere ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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