Alaşehir'de fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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Alaşehir'de fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Alaşehir'de fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak bağ direklerini yan yatırdı, ağaçları devirdi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak bağ direklerini yan yatırdı, ağaçları devirdi. Fırtınada bir ağaç da otomobilin üzerine devrildi.

Alaşehir'de etkili olan fırtına ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezi başta olmak üzere birçok mahallede ağaçlar devrildi. Belenyaka Mahallesi'nde etkili olan fırtına, üzüm bağlarının beton direklerini kırarak bağların yan yatmasına neden olurken, çatılardan kiremitler uçtu. İstasyon Mahallesi'nde ise çınar ağacından kopan kalın bir dal apartmanın duvarına dayandı. Alaşehir Ortaokulu bahçesinde yaklaşık 100 yaşında olan 30 metre uzunluğunda servi ağacı da fırtınaya dayanamayarak devrildi. Öte yandan, Girelli Mahallesi'nde cami avlusunda park halinde bulunan otomobilin üzerine servi ağacı devrildi. Fırtınanın hemen ardından Alaşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

'ÇOK KORKTUK'Yaşanan afetten dolayı tedirgin olduğunu belirten Osman Cura, "Bir anda geldi. Ne olduğunu anlayamadık. Ağaçlar, asmalar devrildi, çok korktuk" dedi.

Alaşehir'in Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Alaşehir Ortaokulu bahçesinde devrilen ağaçtan çok korktuğunu belirten Yıldız Çiğdem ise "Ağaçlar aşırı sallandı. O sırada pencerem açıldı. O sırada trafo patladı. Çok korktum. Üzerimize devrilecek diye korktuk" diye konuştu.


Alaşehir'de fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Alaşehir'de fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Alaşehir'de fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Alaşehir'de fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Alaşehir'de fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan

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