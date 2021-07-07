Alaşehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı
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Alaşehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

Alaşehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 313 kök kenevir ile 36 kök kurutulmuş kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 313 kök kenevir ile 36 kök kurutulmuş kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Kozluca Mahallesi Memeli mevkiinde 3 kişinin arazilerinin üst kısmında, ormanlık alan içerisine iki ayrı noktaya kenevir ekimi yaptıkları bilgisini aldı. Bölgede drone ile havadan inceleme yapan ekipler, 2 ayrı noktada boyları 250 santimetre ile 300 santimetre arasında değişen, bakımları yapılmış 313 kök kenevir bitkisi ve 36 kök kurutulmuş kenevir bitkisi olduğunu belirledi. Ekiplerce kenevir bitkilerine el konulurken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise elektronik terazi ele geçirildi. Ekipler S.K. (39) isimli şüpheliyi gözaltına alırken, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan

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