Alaşehir Belediyesinden 130 bin metrekarelik kilit parke çalışması
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Alaşehir Belediyesinden 130 bin metrekarelik kilit parke çalışması

Alaşehir Belediyesinden 130 bin metrekarelik kilit parke çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alaşehir Belediyesi 2021 çalışmaları kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde toplamda 130 bin metrekarelik kilit parke çalışması yapacak.

Alaşehir Belediyesi 2021 çalışmaları kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde toplamda 130 bin metrekarelik kilit parke çalışması yapacak. Öte yandan bir çok mahallede de yol iyileştirme ve bakım çalışmalarına da devam ediliyor.

Alaşehir Belediyesi hem ilçe merkezindeki hem de kırsaldaki mahallelerde yatırımlarına devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından Delemenler, Çamlıbel, Aydoğdu mahallerinde kilit parke, Üzümlü Mahallesi'nde yol iyileştirme ve malzemeli bakım, Uluderbent ve Kestanederesi mahallelerinde yol açma çalışmaları başlatıldı.

Yapılacak çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Mahallerimize her türlü hizmeti aralıksız olarak vermeye devam ediyoruz. Bu yıl merkez ve kırsal mahallerimizde 130 bin metrekare kilit parke döşemesi yapacağız. Bu kapsamda Delemenler, Çamlıbel ve Aydoğdu mahallesinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Üzümlü Mahallemizde yol iyileştirme ve malzemeli bakım, Uludrbent, Kestanederesi mahallelerimizde yol açma çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyacı olan her mahallemizn tüm ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre değerlendirip, karşılayacağız. Bugün de Delemenler Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde izledik. Mahalle muhtarımız bizlere kahve ikram etti, kendisine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız aralıksız olarak tüm mahallerimizde devam edecektir" dedi.

Başkan Öküzcüoğlu ile birlikte mahalle çalışmalarını yerinde inceleyen Delemenler Mahalle Muhtarı Yasin Ertürk, Başkan Öküzcüoğlu'na verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. - MANİSA

Alaşehir Belediyesinden 130 bin metrekarelik kilit parke çalışması
Alaşehir Belediyesinden 130 bin metrekarelik kilit parke çalışması
Alaşehir Belediyesinden 130 bin metrekarelik kilit parke çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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