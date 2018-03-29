Alaplı'ya Kgf'den 20 Milyon Lira Kredi Sağlandı

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak, Kredi Garanti Fonu'ndan ilçeye geçen yıl 20 milyon lira kredi sağlandığını bildirdi.

Ocak, esnaf ziyaretlerini ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Alaplı Organize Sanayi Bölgesine (OSB) yatırım yapmak isteyen birçok firmayla görüştüklerini söyledi.

Organik gıda ile uğraşan bir firma Alaplı OSB'de 150 kişinin istihdam edeceğini ifade eden Ocak, şöyle konuştu:

"Mühendisleri gelip alanda incelemeler yaptı ve kendilerine talep formu gönderdik. OSB'de yatırım yapmak isteyen bir çok firma ile görüşüyoruz. İnşallah daha çok istihdam sağlayan firmaları ilçemize çekeceğiz. Alaplı fındığı da böyle büyük yatırımcılarla marka haline gelecektir. Geçen yıl Kredi Garanti Fonu'ndan 20 milyon lira kredi sağlandı."