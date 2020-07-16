Alanyalı turizmciler, Rus pazarından umutlu
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Alanyalı turizmciler, Rus pazarından umutlu

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Rusya ile karşılıklı uçuşlara izin verilmesinin, turizmcileri umutlandırdığını bildirdi.

16.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:36

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Rusya ile karşılıklı uçuşlara izin verilmesinin, turizmcileri umutlandırdığını bildirdi.

Sili, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Antalya ve Alanya için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Antalya'ya gelen misafirlerin yüzde 40'ının, Rusya ve çevre ülkelerden geldiğini vurgulayan Sili, "Bu anlamda hava sahasının açılması ve karşılıklı uçuşlara izin verilmesi önemli. THY ve Aeroflot'un seferleriyle tur operatörlerin bu uçaklardan kontenjan alarak misafir göndereceğini biliyoruz ama daha da önemli olan 'charter' seferlerin başlaması." dedi.

Tur operatörlerinin, ay sonu itibarıyla "charter" seferlerine başlanacağının bilgisini verdiğini belirten Sili, misafir akışının hızlanması ve Rusya'nın devreye girmesinin, gelecek sene için de çok önemli olacağını vurguladı.

Sezonun hareketleneceğini belirten Sili, "Bu sezon eskisi gibi olmayacak ama ciddi bir hareket başlayacak ve önümüzdeki seneye rahat bir giriş yapacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ve Orta Avrupa ülkelerinden de karar beklediklerini belirten Sili, yapılan çalışmalar sayesinde Almanya'da turizm kamuoyunda olumlu bir sonuca ulaştığını ifade etti.

Alanyalı turizmciler, Rus pazarından umutlu

Kaynak: AA

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