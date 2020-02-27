Alanya, folklor müsabakalarında 4 okulla temsil edilecek

27.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:41

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve beraberindeki heyet Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili'yi yapılan sportif ve kültürel çalışmalarla ilgili ziyaret etti.



Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hacıkura İlkokulu, Parlayüksel İlkokulu, Barbaros Azakoğlu Ortaokulu ve Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi folklor ekipleri Antalya'da düzenlenecek olan okul sporları halk oyunları müsabakalarında Alanya'yı temsil edecek. Organizasyonla ilgili Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili'yi ziyaret eden Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve beraberindeki heyet yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ziyarette Alanya okullarının son 5 yılda halk oyunları alanında önemli başarılara imza attığı bu başarıda Alanya Belediyesi, ALTİD ve okul aile birliklerinin maddi ve manevi önemli destekler sağladıkları ve bu sayede başarıların arttığı dile getirildi.



Yapılan çalışmalara her yıl olduğu gibi bu yıl da destek vereceklerini söyleyen ALTİD Başkanı Burhan Sili, "Çocuklarımıza daha güçlü bir gelecek bırakabilmenin çabası içinde olmalıyız ve bunun yanında onlara deneyim fırsatı ve imkan vermeyi de unutmamalıyız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA